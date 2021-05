Racing, en su laberinto: Juan Antonio Pizzi hace equilibrio entre la desconfianza de los dirigentes y los altibajos del equipo

San Pablo no le dio el empujón final a Juan Antonio Pizzi, que seguirá haciendo equilibrio entre la desconfianza dirigencial y los altibajos de su equipo. Racing empató sin goles ante el rival más fuerte de su grupo en la Copa Libertadores, pero sobre todo entregó una buena versión. Se pudo haber quedado con los tres puntos, si hubiera estado más fino en los metros finales y si Eugenio Mena no hubiera arrancado un paso adelantado cuando convertía con el pecho el que podía ser el 1 a 0. Con dos empates y una victoria después de la primera rueda del Grupo E, la Academia queda encaminado para afrontar la segunda rueda. Las dudas, en cambio, aparecen en el plano local, donde Pizzi volverá a sentir la soga al cuello ante San Lorenzo, el próximo domingo. Pero para eso faltan 72 horas.

Cuando en Avellaneda todo parecía preparado para una derrota dura que terminara con el ciclo del entrenador, empujó a San Pablo hasta el final. La imagen final resume la impresión que deja el partido: todo el banco de suplentes visitante pidiendo el final del partido, justo cuando el juvenil Leandro Godoy erraba la última chance de la Academia.

Mientras el martes se consumió entre versiones que comenzaron a correr desde la propia dirigencia, que llegaban a asegurar que el próximo domingo habrá otro hombre sentado en el banco de suplentes, Pizzi planeó el partido ante San Pablo. Más allá de la mala cara que mostró el equipo a lo largo de estos cuatro meses, el cuerpo técnico parece sentirse cómodo cuando piensa los partidos en base a las virtudes del rival.

Compacto de Racing 0 vs. São Paulo 0

“Fue un buen partido, con mucha concentración, aplicación a lo planificado y buenos rendimientos individuales. Es para destacar cómo revirtieron los jugadores la situación anímica. Este es el equipo que pretendo, pero por distintas variantes no nos hemos podido consolidar”, dijo el entrenador, que otra vez fue crudo para analizar su situación: “Nos cuestionan nuestra labor en apenas tres meses y medio de trabajo. Creemos que ha habido una campaña descarada e irrespetuosa hacia nuestro trabajo. Lo llevamos con hidalguía y respeto, pero nos ha desviado de nuestra labor como cuerpo técnico. Creo que tenemos margen para que ojalá se pueda cumplir nuestro contrato”.

¿Qué opinás de esta declaración de Juan Antonio Pizzi? 🤔👇 pic.twitter.com/VFjtndmZi8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 6, 2021

Pasó ante River, en el Monumental. Volvió a ocurrir ante Independiente. Y también se dio ante San Pablo, en este caso incluso con un poco más de peso ofensivo que esos antecedentes. Pizzi dispuso una línea de cinco defensores, cuatro mediocampistas y arriba en soledad el juvenil Iván Maggi. Cada futbolista tenía asignado un rival, una persecusión 1 vs. 1 en toda la cancha, con una presión algunos metros más arriba de lo que acostumbró este equipo en este corto ciclo. Ante San Pablo, el gran cuco del grupo E, la Academia pareció estar a la altura. Sobre todo si se tiene en cuenta el antecedente de hace 72 horas, con la apática derrota en Santiago del Estero.

Más allá del 0-5 ante River en Santiago del Estero, los partidos que llevaron a que Pizzi camine por la cornisa se dieron sobre todo ante rivales en los que Racing debía tomar la iniciativa. La Academia perdió ante Arsenal, Godoy Cruz y Central Córdoba, y rescató un empate agónico ante Aldosivi. Además de dejar puntos importantes en el camino, mostró una imagen desesperanzadora. Ante rivales de más peso, en cambio, entregó una mejor cara. Contra San Pablo no tuvo la suerte que lo caracterizó en otros choques. La prueba: a los 15 minutos de partido, el travesaño le negó el gol dos veces en cinco segundos. La primera, a Novillo; la segunda, a Sigali.

Vuela Mauricio Martínez, de Racing, tomado por un rival, en el 0-0 en Avellaneda; la Academia pudo derrotar al adversario más duro en el grupo E, pero no lo logró. Fotobaires

En ese 1 vs. 1 que propuso Pizzi en toda la cancha había duelos singular, que valen para ilustrar el lugar que ocupan Racing y San Pablo en el mapa futbolero del continente. Por una banda, la persecución se daba entre Dani Alves y Eugenio Mena. Ya se conocían: en los octavos de final de un Maracaná que destilaba euforia en el Mundial 2014 tuvieron el mismo duelo, con alegría brasileña recién en los penales. El frío del otoño porteño, las tribunas vacías del Cilindro y los siete años que pasaron en sus respectivas carreras no alcanzaban para empañar que fueron dos de los mejores jugadores de la cancha. Alves, que este jueves cumple 38 años, no fue el del Barcelona ni mucho menos, pero mostró su clase con un tiro libre al travesaño. Lujos de una Copa Libertadores pandémica. El otro mano a mano que graficaba las diferencias entre ambos clubes: Iván Maggi, cinco partidos en primera, debió bancar durante una hora a Miranda, capitán tricolor, zaguero titular en la Selección brasileña en el último Mundial Rusia 2018.

Un triunfo, tal vez, hubiera marcado un quiebre. Aunque ese quiebre este equipo ya lo había insinuado con buenos triunfos ante Independiente, Colón y Sporting Cristal. Y luego no se dio. El empate estira la situación que vive Pizzi desde el 5 de marzo: mientras lo empujan a una renuncia, él se aferra a su cargo. Lo que cambió, en todo caso, es la sensación. El domingo a las 14:30, en este mismo estadio, se sabrá cómo sigue la novela.