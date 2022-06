Racing: Fernando Gago, con cicatrices de “aprendizaje” para buscar un futuro con otro final

A solo diez días del golpazo inesperado ante River de Uruguay, que lo dejó afuera de la Copa Sudamericana en la etapa de grupos, Racing saldrá esta noche de viernes al césped del Cilindro para arrancar una nueva aventura en el campeonato de Primera División. Con el mismo equipo base, Fernando Gago apuesta a la misma fórmula pero con el deseo de que el final del torneo sea distinto al que entregó la Copa de la Liga y la Sudamericana. “Lo que se hizo en la primera mitad del año fue bueno, pero el sabor es amargo. Es un golpe que nos tiene que servir a futuro. Hicimos mucho, pero tenemos que dar más. Hay que minimizar los errores y potenciar lo que se hizo bien. Arranca un campeonato nuevo y tenemos expectativas”, fue la definición del entrenador antes del inicio de esta Liga Profesional de 27 fechas que terminará el 23 de octubre.

Los 14 triunfos, siete empates y dos derrotas cosechadas en este 2022 dejaron a la Academia con las manos vacías. Para Gago la eliminación por penales ante Boca y la derrota ante River de Uruguay cuando todo parecía servido para la clasificación a octavos son cicatrices que servirán para crecer. “Estoy convencido de que a este grupo el tiempo le va a dar su premio. No nos tocó la suerte de jugar una final. Creo que quedó claro que este es un equipo que quiere competir, no tengo dudas de que el tiempo se lo va a reconocer”, fue el pronóstico del DT, que sabe que la exigencia sobre su equipo subirá en esta segunda mitad del año. No sólo por lo que mostró hasta aquí, con el invicto a cuestas en el plano local, sino porque sin competencia internacional la obligación será mayor en la mitad celeste y blanca de Avellaneda.

Fernando Gago JORGE MATIAS BARAVALLE

River, Boca y Estudiantes arrancarán el semestre con la mira puesta en la Copa Libertadores, en un calendario ya de por sí apretado por la particular fecha en la que se jugará el Mundial de Qatar. Racing, además, jugará en este campeonato los cuatro clásicos como local: la fecha 7 ante Independiente, la fecha 13 con Boca, la fecha 15 recibe a San Lorenzo y en la 27 –la última–, a River. En ese rubro la Academia también pareció dar la cara en la Copa de la Liga: se llevó el clásico de Avellaneda, como visitante, en los minutos finales, y también logró un empate 2 a 2 ante River en el Monumental, después de arrancar dos goles en desventaja. Ante Boca, en la cancha de Lanús, no logró plasmar la superioridad: el 0 a 0 derivó en penales y eliminación.

Los “aprendizajes” de los que habla Gago refieren a la convicción para afrontar los partidos definitorios. A este mismo grupo le había tocado perder dos finales en el 2021, con Juan Antonio Pizzi como entrenador: 0-5 ante River por la Supercopa Argentina, en Santiago del Estero, y 0-3 ante Colón por la Copa de la Liga, en San Juan. Por eso el técnico marca que “el tiempo le va a dar su premio”. Lo empezará a perseguir a partir del choque de esta noche ante Huracán, justo el último equipo argentino que pudo vencer a Racing, con aquel 1 a 0 en el Palacio Ducó por la fecha 24 del campeonato de 2021.

Uno de los mejores partidos del semestre

Para dar pelea en el torneo y en la Copa Argentina (jugará los 16vos de final ante Agropecuario, el próximo miércoles 8, en Jujuy) contará con la misma base del plantel. Hasta ahora, la única incorporación es Emiliano Vecchio, el mediocampista de 33 años que quedó libre de Rosario Central, a quien el cuerpo técnico imagina como mediocampista interno. Si llegan más nombres dependerán de las opciones que aparezcan.

“No quiero que el club traiga por traer en este mercado. Veremos cuáles son las mejoras alternativas en los puestos que creemos que se puede sumar para completar este muy buen plantel”, dijo el DT, que apunta a tres posiciones. Un mediocampista (Agustín Almendra, Martín Payero), un extremo (Carlos Rotondi, Johan Carbonero) y un centrodelantero para reemplazar a Javier Correa (Maximiliano Romero, Luciano Gondou).

Carlos Rotondi, extremo de Defensa y Justicia, ante Joao Ortiz de Liga de Quito, por la Copa Sudamericana 2022 JUAN MABROMATA - AFP

Aunque aún no se firmó la renovación de Gago hasta diciembre de 2023, la eliminación de la Sudamericana no cambió los planes del club ni del entrenador. “Quiero continuar, sí. Estamos muy cerquita, ya lo vamos a arreglar”, reconoció Gago, que en estos días tiene diálogo permanente con el presidente Víctor Blanco para estar al tanto de las opciones y las negociaciones que ofrece el mercado de pases.

Con las ausencias por lesión del capitán Leonardo Sigali y de Gabriel Hauche, además de la baja de Eugenio Mena, afectado a la selección chilena, Gago dispondrá un once que sale casi de memoria: Gastón Gómez; Facundo Mura, Nery Domínguez, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Edwin Cardona. La idea es que la similitud no sólo esté en los nombres: “Vamos a intentar ser el equipo que fuimos hasta aquí. Un resultado no me va a modificar la forma de trabajo”.