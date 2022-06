Dinamarca le ganó a Francia por la Liga de Naciones de Europa en un partido que siguió muy de cerca la selección argentina

Dinamarca le ganó a Francia en el debut en el Grupo A1 de la Liga de Naciones de Europa en un partido también de estudio de cara al que sostendrán en el próximo Mundial de Qatar 2022 el 26 de noviembre. Pero este 2-1 del viernes en el Stade de France de París le sirve además de guía al seleccionado argentino: uno de ellos puede ser el rival de los dirigidos por Lionel Scaloni en los octavos de final, si impera cierta lógica en el fútbol en la Copa del Mundo.

Karim Benzema anotó un golazo para el local a los 6 minutos del segundo tiempo, luego de quitarse de encima a tres rivales adentro del área, tras recibir de taco de Christopher Nkunku, y resolver con frialdad de frente al arquero danés. Lo dio vuelta Andreas Cornelius, con la igualdad a los 23 (ingresó habilitado por el centro para definir de primera) y el segundo, otro golazo, cerca del final (sacó un remate inesperado, presionado por William Saliba y con poco ángulo para resolver).

El golazo de Benzema

Existe ahora, si se quiere, un ingrediente extra con Francia. “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, había dicho el crack francés Kylian Mbappé, compañero de Lionel Messi y Neymar en PSG. Eso quedó picando y estaba latente durante el duelo en el que el número 10 sólo jugó el primer tiempo. En el descuento, acusó una molestia en una rodilla y no volvió al campo para la segunda etapa.

La lesión de Mbappé

Ante aquella reflexión de la estrella gala marcando diferencias entre las selecciones europeas y las sudamericanas, César Menotti, director de Selecciones Nacionales de la AFA, redobló la apuesta como se recordará: “¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido... Ahora en serio, esas son cosas para la prensa. Argentina siempre tuvo jugadores para ser respetada en Europa. El fútbol es fútbol”. Este viernes, Kylian no pudo responderle con la pelota en los pies.

El empate de Dinamarca

En el conjunto danés fue titular Christian Eriksen, quien hace casi un año había sufrido un paro cardíaco dentro del campo de juego en un partido por la Eurocopa 2020, superó esa situación límite de vida y regresó al fútbol profesional en Brentford, de Inglaterra, en enero pasado. Luego de participar con su club en la Premier League y de unos amistosos de Dinamarca, este juego con los franceses fue el primero por los puntos con su seleccionado desde entonces. En un equipo más ocupado en la defensa que en el ataque, tuvo poca participación, aunque los daneses encontraron mayor profundidad en sus pocos avances en la segunda etapa, tras algunos cambios. Y ahí se vio la mejor versión en conjunto.

El segundo gol de Dinamarca (2-1)

En el inicio pasó unos sobresaltos el equipo francés, con algunas desatenciones en la defensa que provocaron, incluso, un tiro en el palo de Andreas Olsen, casi cara a cara con Hugo Lloris, aunque desde un ángulo cerrado. Luego, dominaron el trámite quienes apostaron a Antoine Griezmann y Benzema para acompañar adelante a Mbappé. Fue insuficiente. La misión danesa fue no darles espacio para la velocidad y la conexión cerca del área. Los hizo sentir incómodos en el ataque y frágiles en la defensa.

Encara Kylian Mbappé, marcado por Joachim Andersen, durante el partido entre Francia y Dinamarca por la Nations League; el número 10 terminó el primer tiempo con una molestia en una rodilla GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Kasper Schmeichel, que juega en el Leicester de la Premier League inglesa, se mostró sólido en el arco, pero poco pudo hacer ante la joyita de Benzema para abrir el marcador y en el remate de N’Golo Kanté desde afuera del área que se estrelló en un palo. Del otro lado, aunque con menor frecuencia, Lloris también tuvo bastante trabajo y se encontró sorprendido ante Cornelius en ambos goles. Sus compañeros no brindaron seguridad ante las pelotas cruzadas y lo dejaron habilitado al número 21 en sendas ocasiones.

El resumen de Francia-Dinamarca

Además de Mbappé, en Francia salió lesionado el defensor Raphael Varane, que adujo también una molestia en una jugada en la que recibió la pelota prácticamente en el mismo lugar en el que el delantero había participado del juego por última vez en la primera etapa. Casi un “Triángulo de las Bermudas”. Los golpes dentro del golpe que le significó la derrota a Les Bleus, que el lunes próximo visitará por la segunda fecha a Croacia, que fue goleado en casa por 3-0 por Austria.