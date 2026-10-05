Racing le ganó a Estudiantes (RC) y consiguió un poco de oxígeno en el torneo Clausura

Luego del despido de Juan Pablo Vojvoda, con Sebastián “Chirlola” Romero como técnico interino, Racing ganó 2-1 sin que le sobrara nada en su visita al débil Estudiantes de Río Cuarto. Tomás Conechny y Adrián Martínez hicieron los goles de la Academia, que hilvanó su segundo éxito al hilo en el torneo Clausura, mientras que Mauro Valiente descontó para el equipo cordobés, que está en zona de descenso.

El mero hecho de observar la tabla de posiciones en la previa de la visita de Racing a Estudiantes de Río Cuarto era elocuente: se cruzaban los dos peores equipos del Grupo B del Clausura. La Academia, que el domingo anterior había recibido un mazazo al perder 3-2 con Boca y despedirse de la Copa Argentina, apenas sumaba dos unidades más que el León del Imperio, cuya campaña con enormes riesgos de descenso exhibía un registro anual espantoso: dos victorias, cinco empates y 19 derrotas en todo 2026.

Para Racing, que antes de iniciar el cotejo en Río Cuarto ya acumulaba 11 derrotas en toda la temporada, la recta final del año ya no tendría a Juan Pablo Vojvoda: el entrenador “institucional”, tal como lo había denominado el presidente Diego Milito, había sido despedido el lunes como consecuencia del revés con el Xeneize (y un total de siete caídas en 13 partidos dirigidos).

Racing marcó diferencias, pero terminó sufriendo en el final frente a Estudiantes de Río Cuarto, uno de los peores equipos del Clausura Estudiantes de Río Cuarto

En ese contexto, Chirola Romero, director técnico de la reserva, asumió interinamente mientras Milito y compañía buscan al próximo entrenador del plantel principal. Con un plantel golpeado futbolística y anímicamente, Chirola agarró el cargo en una semana que incluyó turbulencias por Marcos Rojo, quien le declaró la “guerra” a Milito: el martes, en el regreso del plantel a los entrenamientos, el defensor le exigió al presidente –con gritos incluidos- que lo dejara marcharse a Estudiantes de La Plata, que lo pretende para jugar las semifinales de la Copa Libertadores.

Lo mejor de Estudiantes (RC) vs. Racing

En un plantel con carencia de líderes, uno de los pocos caudillos con los que contaba el plantel había vuelto a mostrar sus intenciones de marcharse, tal como ocurrió durante los dos mercados de pases del año. Desde el entorno de Rojo dan por sentada su desvinculación de Racing y arribo a Estudiantes, aunque directivos de la Academia le advirtieron a LA NACION que la operación “no está cerrada”.

Según confirmó este medio, la última propuesta del jugador y Estudiantes fue de 800.000 dólares, resignar el cobro de su bono por productividad (se liquida al final de la temporada) y, además, incluir dos pagos extras sujetos a objetivos: uno si el Pincha es finalista de la Copa Libertadores y el otro, en caso de consagrarse campeón de América.

La celebración de Racing, que consiguió recuperarse tras la salida de Juan Pablo Vojvoda de la dirección técnica Racing Club

Sin Rojo, quien si no se marchara a Estudiantes tampoco volvería a jugar para Racing, Chirola Romero cambió la composición de la defensa: dejó de utilizar a tres centrales y dispuso una línea de cuatro defensores, en la que los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero se mantuvieron entre los titulares. Ezequiel Cannavo, de paupérrimo ingreso durante el segundo tiempo ante Boca (se lo notaba muy lejos de la plenitud física), entró en el lateral derecho, mientras que Ignacio Rodríguez jugó en el izquierdo.

En el medio campo, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez y Gastón Lodico fueron los elegidos por Romero, quien en la semana había probado a Adrián Fernández, otro de escaso aporte durante su ingreso en el clásico con Boca. En ofensiva, Chirola apostó a un tridente con Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny, quien a los 9 minutos aprovecharía una jugada que describe a este Estudiantes de Río Cuarto.

Después de un lateral lejano al área, los zagueros Gonzalo Maffini y Matías Valenti salieron a buscar la pelota sobre la izquierda de la defensa y se molestaron entre sí, por lo que la tomó Ulises Ortegoza, quien envió un centro al segundo palo para que Conechny, libre de marcas, definiera con un remate potente y cruzado ante el intento estéril de achique del arquero Lautaro Herrera.

A los 13, la Academia estuvo a punto de ampliar la ventaja que había logrado de forma prematura, cuando un rebote le quedó en el corazón del área grande a Conechny, quien sacó un remate al que Herrera reaccionó arrojándose rápidamente abajo a la derecha para evitar el gol.

A las carencias del local se le agregaban las forzadas acciones de los jugadores de la Academia, por lo que el encuentro era más que pobre. Aun así, Racing lograría estirar la diferencia, cuando una buena triangulación terminó con un pase profundo de Lodico para Rodríguez, quien ante la salida del arquero tocó atrás para que Maravilla Martínez empujara a la red.En el segundo tiempo, con la diferencia conseguida, Racing salió a especular contra un equipo que pese a sus limitaciones logró ponerlo en aprietos sobre el final: luego de muchos intentos sin pericia, Estudiantes descontó con un cabezazo de Mauro Valiente y le aportó suspenso a los minutos del cierre. Más que por méritos propios, Racing ganó porque pegó primero y fue el menos malo de los dos, en un partido que expuso las carencias de ambos conjuntos.