Cuando Fabricio Domínguez convirtió el penal que le dio el pase a Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Sebastián Beccacece se desplomó sobre el césped del Maracaná, una imagen que tardó apenas minutos en volverse meme. No era para menos. Si la victoria ante Flamengo, el último campeón, es una de las más importantes de los últimos treinta años para la Academia, para el técnico rosarino es el mayor triunfo de su carrera. No sólo por el contexto objetivo: en un estadio mítico, ante el campeón reinante. También por las circunstancias que atravesaba puertas adentro el club.

"Más que lo que representa para mi carrera, disfruto de lo que significa para este grupo que siente mucho lo que hace, que tiene un valor humano conmovedor. Eso me parece un privilegio. Tanto esto como lo que vivimos el 9 de febrero en el clásico serán recordados. Hoy Avellaneda está feliz. Hay que disfrutarlo", dijo luego el DT. No se le borraba la sonrisa a Beccacece, que festejó en el campo abrazado a sus dirigidos y hasta aplaudió a Lisandro López en la sala de prensa, cuando el capitán terminó su conferencia.

Cuando se conoció el sorteo de los octavos de final y salió la bolilla de Flamengo pareció una mala noticia para un equipo que había hecho méritos para terminar primero en su zona, pero quedó segundo. El plantel lo recibió comiendo un asado, con bromas y algún canto. El entrenador se frotó las manos. Aquellos que conocen bien a Beccacece dicen que su mejor versión, en el tablero de ajedrez que a veces imagina en el campo de juego, es cuando debe preparar este tipo de partidos, yendo de punto. En estos dos partidos de la serie ante Flamengo, no se vio casi nada de lo que mostró el equipo en los 18 partidos anteriores de su ciclo. Cambió el esquema, cambió el planteo, pero no la mentalidad. "Teníamos que hacer un partido muy inteligente. Fuimos justos ganadores en Avellaneda, hoy competimos muy bien. Estoy muy agradecido a este grupo humano", aseguró en conferencia de prensa el ex técnico de Defensa y Justicia. A pesar de que en la ida había empatado: su referencia tenía que ver con el gol mal anulado a Lisandro López en aquel partido.

Durante estas últimas semanas, mientras se cocinaba a fuego lento una crisis institucional, el plantel se convenció de que este era un equipo de partidos importantes. Lo había demostrado ante Independiente, allá lejos en el tiempo, y también durante 2019, cuando cosechó dos títulos. Se lo terminó de creer en el partido de ida, cuando todo salió como lo imaginó Beccacece. "Este grupo ha demostrado en que las difíciles estuvo a la altura. Este es un capítulo nuevo en una historia muy grande que tiene el club. Queremos competir a nivel internacional, con humildad, aprendiendo. Seguiremos por ese camino", definió.

Después del cachetazo en el último minuto, cuando el triunfo ya parecía asegurado, no era fácil ir a patear los penales. Los cinco ejecutantes -Lisandro López, Matías Rojas, Sigali, Carlos Alcaraz y Fabricio Domínguez- lo hicieron con convicción. Toda una muestra.

Mientras los focos se pusieron sobre la pelea entre Víctor Blanco y Diego Milito, el técnico preparó su plan de juego. "Al hincha le digo que se quede tranquilo, que vamos a llegar 100 puntos contra Flamengo", prometió. Y cumplió. Con un planteo extraño, casi sin medio campo. Pero que salió bien en el resultado: pasó de fase. En el partido de ida, con intensidad, superó al Mengao. En el de vuelta tuvo suerte durante 94 minutos, aunque la hazaña tuvo al final mucho de angustia después del empate agónico de William Arao, que llevó el partido hasta los penales. "No pudimos sostener la presión alta que habíamos logrado en casa. Nos tocó sufrir. Los chicos le dieron frescura al juego. Eso también habla del grupo, donde cada integrante es muy valioso. Nos llevaron a un terreno incómodo, pero más allá del sufrimiento estábamos tranquilos", reconoció sobre el trámite del juego.

A los 42 minutos de juego, el rosarino decidió sacar a Nicolás Reniero para hacerle lugar al juvenil Carlos Alcaraz. Fue un cambio puesto por puesto, algo disgustado porque el ex San Lorenzo no cumplía con la tarea asignada para la presión. Una rareza. Pero ese es su estilo. Así vive los partidos el entrenador que el 17 de diciembre cumplirá 40 años, más allá de gustos. Cuando el segundo tiempo promediaba, desarmó la línea de cinco defensores y ubicó a Fabricio Domínguez como mediocampista central junto a Miranda, para que Rojas quedara más cerca del arco, que parecía lejísimo para la Academia. En ese cambio de piezas, llegó la expulsión de Rodrigo Caio y el gol de Sigali. Luego William Arao le puso suspenso.

Beccacece fue a buscar una refundación al Maracaná. Vaya si lo logró. En un año muy particular, apenas 20 partidos dirigió a Racing: 6 empates, 9 victorias y 5 derrotas. La consideración que tiene el cuerpo técnico de su trabajo es positiva. El entrenador suele remarcar que los objetivos con los que comenzó el año fueron tres: conseguir la clasificación a la Libertadores 2021; competir y protagonizar esta Copa; y darle pelea a River en una Supercopa 2020 que por la pandemia no se jugó. Para el DT, ya cumplió con los dos objetivos posibles, además de haberle dado la posibilidad de debutar en Primera a 11 juveniles del club. Una eliminación era la puerta a un fin de ciclo. Pero eso no estaba en los planes del técnico rosarino, que ahora buscará cruzar el Rubicón de los cuartos de final, algo que Racing no logró en las cuatro ediciones que participó en los últimos 20 años.

