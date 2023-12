escuchar

Racing confirmó que los entrenadores Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla fueron desvinculados del cuerpo técnico del plantel de la Primera y tampoco continuarán trabajando desde otro lugar del club después de la reunión que sostuvieron con las máximas autoridades.

“Luego de la reunión realizada entre Víctor Blanco, Christian Devia, Rubén Capria, Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla se acordó la desvinculación del actual cuerpo técnico, que no seguirá al frente del plantel de Primera División y dejará de cumplir funciones en el club”, comunicó Racing en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter). Del encuentro participaron el presidente, el mánager y el Secretario general junto a los que estaban interinamente a cargo.

“Racing Club quiere resaltar el trabajo realizado en este tiempo y agradecerles por su compromiso con la institución; además, les desea lo mejor en su futuro profesional”, finaliza el anuncio.

Grazzini y Videla, ex jugadores de la entidad de Avellaneda, desestimaron su regreso a la Reserva y, por lo tanto, concluyeron su etapa en Racing. La dupla, que asumió luego de la renuncia de Fernando Gago, dirigió a Racing en ocho partidos, con tres triunfos, tres empates y dos derrotas. El último compromiso fue la derrota por penales ante Rosario Central del domingo pasado, que produjo la eliminación de la Copa de la Liga en los cuartos de final.

“Cuando se dice siempre si ganas seguís o si salís campeón seguís, nosotros sufrimos mucho esas cosas. Nos hicimos cargo en un momento muy difícil y se pudieron cumplir los objetivos. Respecto a mi continuidad, siempre dije que estaba para dar una mano, aceptaré la decisión que tomen”, había respondido Grazzini en la conferencia de prensa posterior a ese desenlace.

Sebastián Grazzini se ilusionaba con la continuidad, pero el ciclo en Racing se terminó. Fotobaires/Nicolas Aboaf

El propio Blanco había dejado en claro que solamente la obtención de un campeonato podía mantenerlos en el puesto. “Si ellos consiguieran un título, que ojalá así sea, seguramente en un abanico de tres o cuatro técnicos entrarán en evaluación y ojalá que puedan seguir”, había manifestado a TyC Sports el presidente el mes pasado.

A partir de este momento, se anunció, la dirigencia de La Academia trabaja para elegir al nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Inicialmente, no se pronunciaron nombres.

El mánager Rubén Capria y el presidente Víctor Blanco buscan nuevo DT para Racing

“Personalmente me gustaría que continúe Grazzini. Quiero agradecerle por el trabajo que hizo y las ganas que le puso desde el día que asumió porque no cualquiera lo hace”, había señalado el colombiano Juan Fernando Quintero. En el mismo contexto, Emiliano Insua, de 34 años y recientemente retirado, destacó el trabajo de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla: “Agarraron un fierro caliente. La gente estaba con poca paciencia y ellos lo hicieron bien. Entendieron lo que necesitaba el grupo y lo que pedía el hincha. La derrota contra Rosario Central fue un poco ingrata”, opinó el ex lateral. Pero no tuvieron peso esas palabras y el ciclo terminó rápidamente.

La pareja técnica, que asumió luego de la renuncia de Fernando Gago, dirigió a Racing en 8 partidos, con un balance de 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. El último compromiso fue la derrota por penales ante Rosario Central, el domingo pasado, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, después de empatar 2-2 en los 90 minutos, pero en un duelo en el que la Academia llegó a estar dos goles abajo

LA NACION