El gol que le anularon a Racing contra Independiente a instancias del VAR

Escuchar

En un tenso clásico de Avellaneda que, como no podía ser de otra manera, tuvo varios incidentes hasta el momento, no podía faltar un gol anulado. En este caso, fue Racing quien festejó un tanto a los 46 minutos que el VAR indicó, finalmente, que había que anularlo por haberse realizado en posición adelantada. Tras un centro al área de Independiente, Roger Martínez ganó la pelota, pero su toque rebotó en Santiago Sosa, que estaba apenas en offside.

Martínez tomó el centro cruzado de Johan Carbonero, pero en el recorrido de la pelota con destino al arco protegido por Rodrigo Rey la número 5 impactó en Sosa. Enseguida, el arquero de Independiente pidió posición adelantada, algo que fue confirmado por el árbitro Lucas Novelli a cargo del VAR. El partido se reanudó con un tiro libre para la visita y minutos después ambos equipos se fueron a vestuario con el marcador en 0.

La transmisión oficial del partido mostró el trazado de líneas. Allí se ve que Sosa estaba apenas adelantado con su pierna derecha respecto del brazo de Felipe Loyola, el último hombre en Independiente.

La decisión del VAR no pasó desapercibida para el técnico racinguista. Malhumorado porque no se convalidaba el gol, Gustavo Costas gritó un “¡no!” eufórico, hizo gestos ampulosos con sus manos y hasta pateó una botella que estaba en el césped. Enseguida, el DT quiso “volver al partido”, pero en su rostro no podía ocultar el descontento por la decisión arbitral.

¡¡EXPLOTÓ COSTAS!! Patada e insultos del DT de Racing tras el gol anulado a Santi Sosa por el VAR... ¡Picante!



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/ZS5nFhyram — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2024

Promediando la segunda mitad, Racing e Independiente no se sacaban ventajas en el estadio Cilindro de Avellaneda. Desde el minuto 29 del primer tiempo, el club visitante juega con 10 futbolistas por la expulsión directa de Damián Pérez. Baltasar Rodríguez se iba solo en la mitad de la cancha y el deportista lo cortó sin buscar la pelota, lo que le valió la roja en primera y última instancia.

En tanto, los jugadores del “Rojo” Kevin Lomónaco e Iván Marcone fueron reemplazados al comenzar el segundo tiempo luego de que los compañeros chocaran sus cabezas entre sí al despejar un centro a su área de Racing. Si bien pese a la violencia del impacto, que obligó a detener el partido casi cinco minutos, los futbolistas pudieron continuar durante el resto de la primera mitad, los médicos del club consideraron que sería mejor que no terminaran el encuentro en tiempo y forma para completar las respectivas curaciones.

LA NACION