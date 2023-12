escuchar

Es un momento de altísima tensión para Vasco Da Gama. Se traduce en los nervios de sus jugadores y se traslada a diferentes situaciones del juego. La permanencia en la máxima categoría del fútbol brasileño pende de un hilo para el equipo de Río de Janeiro y deberá jugarse todo en la última fecha del Brasileirao. Por eso es que el DT Ramón Díaz protagonizó un momento de furia en un cruce con el zaguero Maicon, en el encuentro que Vasco perdió con Gremio por 1-0.

El equipo de Ramón Díaz no aprovechó la derrota de Bahía, el que por ahora sería el último en perder la categoría, y al caer también en su visita a Gremio se mantuvo en la zona del descenso y apenas a un punto del último lugar a falta de una fecha.

O clima tá quente no Grêmio x Vasco! É jogo decisivo...



👉Acompanhe o tempo real: https://t.co/abFtM2olp3 pic.twitter.com/mnNQ9s7wLu — ge (@geglobo) December 3, 2023

La carga emotiva del momento que atraviesa el conjunto carioca se tradujo en la discusión de Ramon Díaz con Maicon, que incluyó empujones con su defensor y gritos a la vista de todo el público. Los medios brasileños aseguran que cuando el zaguero llegó al club, en junio último, el riojano estaba en contra de su contratación.

Tras la derrota el DT argentino evitó ponerle más tensión a la situación y no habló de lo ocurrido con Maicon: “ El estado de ánimo es fundamental. Estoy orgulloso de cómo los jugadores trabajan y dan todo. Merecíamos un poco más por lo que jugamos, muy bien tácticamente . Por todo nuestro esfuerzo, merecemos no caer. El equipo está bien físicamente, lucharemos hasta el final. Gremio no nos superó tácticamente ni físicamente, salvo con alguna jugada de Luis Suárez”, dijo Ramón.

Ahora todas las miradas estarán enfocadas en lo que sucederá en la última jornada del Brasileirao, ya que arrancará en la zona del descenso Bahia, con 41 unidades, que será local de Atlético Mineiro (66), mientras que Vasco Da Gama (42), que acumula cuatro presentaciones sin ganar y dentro de ellas dos derrotas consecutivas, recibirá a Bragantino (62), que ya cumplió el objetivo de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

La última función de Luis Suárez

El último partido de Luis Suárez en el estadio de Gremio resultó perfecto: uno gol suyo le dio la victoria por 1-0 ante Vasco Da Gama y cerró el ciclo del delantero uruguayo en el equipo de Porto Alegre. Al minuto del segundo tiempo, desde afuera del área grande, sacó un potente remate que desató la locura de los fanáticos que lo despidieron con una ovación.

No importa cómo, cuándo y dónde. Luis Suárez SIEMPRE tiene balas para todos.pic.twitter.com/YyRtPkxDQT — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 3, 2023

En conferencia de prensa, Luis Suárez reconoció que está sufriendo el paso de los años: “El dolor que siento en el día a día es mucho, el que habla es mi cuerpo. Tengo que pensar en el Suárez ser humano. Tengo una carrera muy larga, me gané el derecho a decidir y decir basta, quiero disfrutar de dónde me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome”.

Si bien no hubo confirmación oficial, varios medios de los Estados Unidos aseguran que el futuro del “pistolero” uruguayo estaría en Inter Miami, sin embargo, el futbolista de 36 años eligió mantener el suspenso acerca de su futuro: “Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro”.

Así despidió Gremio a Luis Suárez.



Bajo la lluvia, con el DT señalándolo, con la ovación de toda la hinchada, con el abrazo de su familia y por supuesto con un gol.



🤯 Hizo 44 G+A (27G/17A) en 53 partidos.



36 años, ídolo en todos lados. 🇺🇾🚬pic.twitter.com/FIR7KkG3CZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 4, 2023

LA NACION