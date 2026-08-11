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RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este miércoles desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

RB Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estádio Cicero de Souza Marques, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, RB Bragantino viene de ganar ante Sporting Cristal por 1-0 mientras que Atlético Mineiro llega de ganar ante Academia Puerto Cabello por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • RB Bragantino vs. Atlético Mineiro
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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