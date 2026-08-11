RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

RB Bragantino y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estádio Cicero de Souza Marques, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, RB Bragantino viene de ganar ante Sporting Cristal por 1-0 mientras que Atlético Mineiro llega de ganar ante Academia Puerto Cabello por 1-0.

Todo lo que hay que saber

RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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