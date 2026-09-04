RB Bragantino vs. Bahia por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre RB Bragantino y Bahia, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 5 de septiembre a las 16.00 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.

El presente de ambos equipos

RB Bragantino llega al encuentro con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente caída por 2-1 ante São Paulo. Por su parte, Bahia atraviesa un momento de confianza al arribar a Bragança Paulista tras imponerse por 3-2 sobre Internacional en su compromiso previo.

Estadísticas y antecedentes

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a la confianza colectiva, considerando que el local buscará recuperar terreno en casa mientras que el visitante intentará mantener la inercia positiva conseguida en su última presentación. Las estadísticas reflejan la paridad característica de un torneo competitivo como el brasileño, donde la capacidad de respuesta tras los resultados previos suele definir el ritmo del desarrollo en el campo de juego.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta crucial para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo actual de la temporada. Mientras el equipo local busca escalar posiciones y dejar atrás el mal paso en la jornada anterior, la visita intentará aprovechar su racha ganadora para consolidarse y seguir sumando puntos vitales que le permitan escalar en la tabla de posiciones del certamen.