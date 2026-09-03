El relator Hernán Feler presentó a su hijo cuando ingresó a la cancha en el partido de Boca vs. Vélez

El cruce entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina fue escenario de un hecho inédito en el fútbol argentino: el relator Hernán Feler, de la transmisión oficial del partido, presentó a su hijo, Luca, cuando ingresó al campo de juego con los colores del Fortín. El joven de 18 años entró a 10 minutos del final, en el duelo en el que el Xeneize venció a Vélez por penales.

El episodio se dio a los 81 minutos, cuando Guillermo Barros Schelotto decidió mover el banco de suplente para renovar energías en su equipo y optó por hacer dos cambios. En ese momento, sacó a dos jugadores de experiencia, como Manuel Lanzini y Lucas Robertone, y puso a Juan Policella y Luca Feler, dos jóvenes de 17 y 18 años respectivamente.

Durante el cambio, la periodista Catalina Barbot, encargada de hacer la cobertura de lo que sucede en el campo de juego para la señal Tyc Sports, estaba informando sobre quiénes eran los jugadores que entraban y cuáles salían. Primero indicó que una de las sustituciones fue la de Lanzini, por Policella, mientras que, cuando estaba por referirse al ingreso de Feler, fue interrumpida por el relator.

El relato de Hernán Feler en el ingreso de su hijo

“Si me permitís este, sale de la cancha Lucas Robertone, con la número 8, e ingresa, con la 48, mi hijo: Luca Feler”, dijo Hernán Feler a modo de broma y se vivió una tierna secuencia. Luego, Ariel Senosiain, comentarista de la transmisión, remató: “Impresionante momento”.

Feler hizo su debut con la camiseta del Fortín el 10 de marzo, en el partido ante Tigre por el Torneo Apertura, en un cruce que terminó en un empate 1 a 1 en Victoria. En esa ocasión, el joven mediocampista ingresó sobre el cierre del partido, en tiempo adicionado, también en lugar de Robertone y su padre vio la secuencia conmovido desde una de las tribunas, con lágrimas en los ojos.

MOMENTO EMOTIVO EN VICTORIA: debuta Luca Feler en Vélez.



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Días después, el 6 de abril, la promesa del Fortín firmó su primer contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2028. Llegó a las divisiones juveniles de Vélez con tan solo seis años y cursó su etapa formativa en infantiles y juveniles. Feler, categoría 2008, fue campeón en la séptima y octava división, hasta que fue convocado por Marcelo Bravo para jugar en la reserva y realizó su debut el 7 de febrero de este año.

El sitio oficial de Vélez definió a Feler como un jugador con “mucho potencial” que, en su faceta como volante interno, posee cualidades como “quite, último pase y llegada al gol”.

Tras firmar su primer contrato, el futbolista expresó: “Uno siempre espera este momento. Estoy muy feliz de firmar mi primer contrato y más que sea en Vélez, el Club que me abrió las puertas a los seis años. Pasé muchos momentos, incluso algunos no tan buenos futbolísticamente hablando. Mi familia siempre estuvo para acompañarme y salir adelante. No dudo que Vélez tiene una de las mejores inferiores del mundo, por eso les digo que traigan a sus hijos a jugar acá, porque les dan todo para crecer y se nota, muchos chicos llegan al primer equipo”.