RB Leipzig vs. Hamburger SV, por la Bundesliga 2026: día, hora y cómo seguir online

RB Leipzig y Hamburger SV se enfrentan este domingo desde las 10.30h en el estadio Red Bull Arena, por la fecha 3 de la Bundesliga 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, RB Leipzig viene de perder ante Werder Bremen por 3-1 mientras que Hamburger SV llega de perder ante Mainz 05 por 5-0. RB Leipzig suma 3 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Hamburger SV tiene 0 puntos.

Todo lo que hay que saber

RB Leipzig vs. Hamburger SV

Hora: las 10.30h

Partido correspondiente a la fecha 3 de la Bundesliga 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están RB Leipzig y Hamburger SV en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol alemán en 2026

La Bundesliga, primera división del fútbol alemán, está integrada por 18 equipos: 15 que permanecieron de la temporada anterior, dos ascendidos desde la 2. Bundesliga y el ganador del repechaje.

El formato del torneo es de liga única: cada equipo enfrenta a los demás dos veces, una como local y otra como visitante, lo que da un total de 34 fechas. El calendario se define por sorteo antes del inicio. La tabla se organiza según los puntos obtenidos y al final de la temporada se determina el campeón, las clasificaciones a copas europeas y los descensos a la segunda categoría.

En cuanto al descenso, los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría, mientras que el ocupe el puesto 16 debe jugar un playoff por la permanencia contra el tercero de la 2. Bundesliga.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026/2027

En la Bundesliga, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasifican directamente para la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de la Copa de Alemania y el mejor club ubicado que no haya obtenido su lugar en la Champions acceden a la Europa League. Por su parte, el siguiente equipo mejor posicionado y sin cupo en torneos europeos obtiene el pase a la Conference League de la UEFA.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. Este reparto puede modificarse según los resultados de la temporada. Si el ganador de la Copa de Alemania también termina entre los cuatro primeros de la liga, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, mientras que el séptimo obtiene el lugar en la Conference League. De esta forma, la Bundesliga ajusta las posiciones europeas para garantizar que todos los cupos sean ocupados.