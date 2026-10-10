Real Madrid le ganó a Villarreal, pero Vinicius se robó la atención: hizo un golazo que fue anulado y fue expulsado por un hecho insólito

Real Madrid venció por 1 a 0 a Villarreal, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 8 de LaLiga 2026/2027. Sin embargo, el hecho de la jornada fue otro. Una situación insólita, que se convirtió en un pequeño gran escándalo.

Se imponía el equipo blanco con un grito de Yan Diomandé, un futbolista marfileño, de 19 años, que significó su estreno como goleador. Más tarde, Vinícius Júnior protagonizó una secuencia que pasó de la euforia a la frustración: marcó un golazo que fue anulado por el VAR y terminó expulsado por agarrar del pelo a un rival en el inicio de esa jugada. El delantero brasileño jugó apenas 21 minutos.

Un instante de la gresca general OSCAR DEL POZO - AFP

Vinícius ingresó a los 7 minutos del segundo tiempo en lugar de Trent Alexander-Arnold. Un rato más tarde, el brasileño protagonizó una excelente acción ofensiva que parecía sentenciar el partido.

El propio número 7 arrancó la jugada, descargó el balón para Jude Bellingham y recibió la devolución después de que el inglés armara la combinación. Vinícius definió con categoría y salió a festejar con euforia. Incluso José Mourinho, el entrenador, fue corriendo para felicitarlo, en un momento de desahogo para el delantero, que había mostrado cierto fastidio por no haber sido titular.

La gente, antes, había silbado al equipo, principalmente a Kylian Mbappé. El Madrid está tercero, a seis puntos de Barcelona, imparable.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Pero la celebración quedó rápidamente en segundo plano. Luego de la revisión del VAR, el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos determinó que el brasileño había cometido una infracción previa sobre Nathan Saliba, a quien tomó del pelo durante la acción, detrás de la mitad del campo. Insólito. Por ese motivo, el gol fue anulado y el marcador se mantuvo 1-0.

La situación se convirtió en una pequeña crisis cuando Vinícius recibió la tarjeta roja y el delantero explotó contra el juez. Así, el atacante pasó de celebrar un golazo junto a sus compañeros y el entrenador a abandonar el campo expulsado, en una secuencia que marcó el tramo final del encuentro.

La roja a Vinicius, que pudo cambiarlo todo OSCAR DEL POZO - AFP

José Mourinho decidió no ir a la habitual rueda de prensa tras el partido entre Real Madrid y Villarreal. Así lo comunicó LaLiga después de unos 40 minutos de terminado el partido.

Tampoco habló ningún jugador del Madrid, en lo que viene siendo una tónica habitual esta temporada. Según se supo, el DT prefirió no hablar por miedo a que sus palabras tras el arbitraje derivaran en una sanción. “No voy a hablar porque quiero sentarme en el banco ante el Sevilla y el Barcelona”, se dijo en los pasillos del Bernabéu.

José Mourinho había ido a celebrar con los jugadores; luego, la frustración Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Marca, el diario deportivo de España por excelencia, tomó nota de la situación y tituló: “El Madrid gana por los pelos”. Y en la crónica, advierte: “El Real Madrid no resiste de momento la comparación con el Barça y se conforma con sacar adelante los partidos para no perder de vista la cabeza. Ante el Villarreal, duelo de Champions, ató los tres puntos por los pelos, aprovechando el acierto de Diomande en una buena acción individual y reaccionando con coraje a la expulsión de Vinicius. No es su momento. Marcó el 2-0 después de deshacerse de Saliba en un tirón de pelos que el reglamento sanciona con roja. Es así. Díaz de Mera, desafortunadísimo, hizo el caso debido al VAR y convirtió el final del partido en un desatino. Y ahí el Madrid supo imponer su carácter”.

⚪️ Vinicius en redes: "La alegria sigue... Perdon a mi equipo y la afición." pic.twitter.com/rHf2prSuxg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 10, 2026

Luego del partido, Vinicius publicó una historia en la que acepta el error. “La alegría sigue. Perdón a mi equipo y a la afición”, sostuvo. Según se supo, podría perderse el clásico. El Comité de Competición tendrá que determinar la sanción para Vinicius, pero tras la redacción del acta y las imágenes todo apunta a que no podrá jugar contra el Barça en el Camp Nou, dentro de dos semanas.