El golazo de Bruno Guimaraes para Arsenal: caño, ataque en 8 pases, asistencia de taco y derechazo fulminante

Arsenal le dio vuelta el partido a Leeds este sábado, por la 6° fecha de la Premier League, le ganó 2-1 y de esta manera igualó la línea de Manchester City en la cima con 15 puntos, aunque con un partido más disputado. Los autores de los goles fueron James Justin para el visitante, Riccardo Calafiori y Bruno Guimarães para el local. El campeón quiere repetir, no se conforma con lo conseguido hasta el momento.

Una muestra del poderío de Arsenal es que Mikel Merino, que siempre que ingresa en la selección de España es figura y aporta goles, recién ingresó a los 88 minutos como recambio de energías y cuando el entrenador ya entendía que iba a ser difícil que se le escape el triunfo. En cualquier otro conjunto sería titular, pero el conjunto rojo tiene un plantel desequilibrante que arrancó con los titulares de mitad de la cancha en adelante con Myles Lewis-Skelly, Declan Rice (que aportó destellos de magia sutiles y determinantes), Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka y Kai Havertz. Y otro ejemplo fue que una de las figuras de la cancha terminó siendo Bruno Guimarães, que ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lewis Skelly y anotó un golazo para el delirio del público local.

¡LA ARRANCÓ TIRANDO UN TREMENDO CAÑO Y LA TERMINÓ MARCANDO UN GOLAZO! Bruno Guimaraes sacó un infernal remate para ponerle el broche de oro a una gran jugada colectiva del Arsenal y marcar el 2-1 ante Leeds.



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Los dos equipos se atacaron y completaron 24 remates, 13 del local y 11 del visitante. Si bien la estrategia de Leeds fue cerrarle los espacios y tratar de que Arsenal no encuentre el juego interior que lo caracteriza con triangulaciones y pases para adelante, no se limitó a eso. Y en ese sentido tuvo una gran importancia el centrodelantero Dominic Calvert-Lewin muy inteligente para moverse y generarle espacios a sus compañeros.

El plan del entrenador Daniel Farke iba a funcionar bien incluso más allá de la primera etapa, donde el final lo encontró a Arsenal teniendo la posesión pero sin poder progresar con peligro.

Riccardo Calafiori se eleva y define de zurda para el empate parcial 1-1 de Arsenal ante Leeds Alastair Grant - AP

Y a los 10 minutos del segundo tiempo el conjunto visitante iba a dar el golpe, iba a poder convertir en la red todo lo que venía amenazando: James Justin convirtió con un derechazo cruzado entrando por la derecha luego de una buena jugada colectiva de Leeds por la izquierda y un desborde hasta el fondo de Gudmundsson que resolvió con un centro atrás para la llegada del primer central en línea de 3. Sí, una muestra de que más allá del esquema 3-4-2-1, Leeds no se limitó a defender sino que buscó progresar con avances respaldados.

Pero Arsenal no tardó en reaccionar. Y llegó al empate 7 minutos después con una de sus armas preferidas: las filtraciones del lateral Calafiori que suele atacar por los carriles interiores para generar superioridad numérica y llegar a definir como número 9. Así lo hizo una vez más, luego de un cambio de frente de izquierda a derecha y recibir una asistencia de cabeza de Declan Rice. Con el tanto de este sábado, el italiano acumula tres goles y dos asistencias para Arsenal en la temporada.

Lo mejor del partido

Pero el verdadero golazo de la mañana argentina se iba a ver a continuación y sirvió para que Arsenal se ponga 2-1 arriba tras una gran jugada colectiva. Todo nació con un caño del propio Bruno Guimaraes sobre Tanaka justo sobre la línea de la mitad de la cancha que terminó en infracción. Movieron rápido la pelota y en 8 pases armaron un gran tanto: el balón fue de derecha al centro, del centro a la izquierda y de la izquierda de nuevo al centro. Tras la participación de varios intérpretes, a gran acción se culminó con una asistencia de taco de Declan Rice y el derechazo de Bruno Guimaraes que se metió junto al palo derecho del arquero. Impresionante. El mediocampista terminó como el festejo merecía: abrazado a los hinchas de la popular.

Saka tuvo la posibilidad de ampliar el marcador en la última jugada, con un contraataque cuando se jugaban cinco minutos del tiempo adicionado, pero el arquero James Trafford se lució achicándole bien los espacios y mandando la pelota al tiro de esquina. Arsenal no lo padeció. Terminó imponiéndose con justicia y va por más.