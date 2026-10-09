Marcos Rojo fue habilitado para Estudiantes y jugará la Copa Libertadores, la Argentina y el Clausura

Marcos Rojo ya tiene despejado el camino para iniciar su tercera etapa en Estudiantes de La Plata. Después de varios días de incertidumbre sobre su situación reglamentaria, la Asociación del Fútbol Argentino habilitó al defensor de 36 años, que entonces disputará la Copa Libertadores y la Copa Argentina y jugará el Torneo Clausura. Ahora el zurdo queda a disposición del cuerpo técnico pincharrata para la semifinal del certamen subcontinental frente a Flamengo, que es aquello por lo que fueron a buscarlo, aun mientras el zaguero tenía contrato con Racing.

El regreso del exfutbolista de Boca y Manchester United a La Plata, su ciudad natal, estaba casi asegurado desde hacía varios días. Incluso Rojo ya se entrenó en el country de City Bell, a pesar de que todavía no había sido presentado como refuerzo. La principal incógnita no pasaba por su incorporación, sino por la posibilidad de utilizarlo en los compromisos que Estudiantes tiene por delante, especialmente por la Libertadores, el gran objetivo de la institución.

“La verdad es que estoy muy feliz de volver a casa, muy agradecido a toda la gente del club y a todos los hinchas. Les agradezco de todo corazón”, fueron las primeras palabras de Rojo ya con la camiseta de Estudiantes puesta, en un video de presentación que publicó el club.

🏠 Bienvenido de vuelta, Marcos. Escribamos juntos nuevas páginas de nuestra historia. ✍️🇦🇹 pic.twitter.com/82owQYWNPq — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 9, 2026

La habilitación representa un alivio para el equipo al que dirige Alexander Medina, que quería reforzar la defensa tras las bajas de Leandro González Pirez y Tomás Palacios. Ambos futbolistas quedaron suspendidos para el partido de ida de la semifinal, que se realizará este jueves, por las tarjetas amarillas que recibieron en la revancha frente a Corinthians. En ese contexto, la experiencia de Rojo, que fue parte de la última conquista de la Copa por parte del Pincha, apareció como una alternativa para afrontar una instancia decisiva. Y dar un salto de calidad.

La operación para concretar su salida de Racing había presentado distintas dificultades. El club de Avellaneda y Estudiantes debían resolver diferencias económicas relacionadas con los bonos por objetivos deportivos y definir las condiciones de la desvinculación anticipada del jugador, cuyo contrato se extendía hasta diciembre de este año.

En conflicto pero acordando con la dirigencia, Rojo deja Racing, con cuya camiseta acumuló 29 partidos, 2 goles y 2 tarjetas rojas. Rodrigo Valle - Getty Images South America

Según las cifras que trascendieron, Racing recibirá hasta 800.000 dólares si se cumplen todas las metas previstas, y un ingreso mínimo estimado en 500.000 dólares. Por su parte, para facilitar su salida Rojo resignó dinero que la institución de Avellaneda le debía. Su nuevo vínculo con Estudiantes se extenderá hasta diciembre de 2027.

Este viernes la Academia se expresó brevemente sobre el desenlace de una situación que había sido conflictiva, con tensión entre el futbolista y la dirigencia del club. “Racing Club informa que transfirió la totalidad de los derechos federativos y económicos de Marcos Rojo en favor de Estudiantes de La Plata. El contrato del futbolista con nuestra institución vencía el 31 de diciembred de 2026″, comunica escuetamente en su cuenta de X.

ℹ️ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢



Racing Club informa que transfirió la totalidad de los derechos federativos y económicos de Marcos Rojo en favor de Estudiantes de La Plata. El contrato del futbolista con nuestra institución vencía el 31 de diciembre de 2026. pic.twitter.com/KfOhVpEdUG — Racing Club (@RacingClub) October 9, 2026

El zurdo tuvo una intervención decisiva para resolver su habilitación en ambas competencias. Según informó ESPN, habló personalmente con Claudio ‘Chiqui’ Tapia para poder llegar al club pincharrata. Deja Racing luego de la estruendosa eliminación en la Copa Argentina, que terminó en la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda. En la Academia el Rojo registró 29 partidos, 2 goles y 2 expulsiones (una por la Copa Libertadores).

En paralelo, la dirigencia platense había realizado una presentación ante la asociación rectora del fútbol argentino por la lesión de Gabriel Neves, que sufrió una fractura de cúbito y radio izquierdos con desplazamiento durante la derrota frente a Rosario Central por la Supercopa Internacional. El reconocimiento de esa lesión como grave permitía a Estudiantes disponer de un cupo extraordinario para incorporar en el Clausura. Finalmente, la habilitación para las dos competencias despejó las dudas.

El defensor vestirá la camiseta de Estudiantes por tercera vez; su último partido con ella tuvo lugar en 2020. Fotobaires

El regreso tiene un componente emocional para Rojo. Surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, el defensor afrontó 54 encuentros en el club y consiguió cuatro goles en sus anteriores etapas en la institución, con la conquista de la Copa Libertadores en 2009 como uno de sus principales recuerdos. Sin embargo, su posterior llegada a Boca provocó un fuerte distanciamiento con numerosos hinchas, que cuestionaron aquella decisión. Varios todavía miran de reojo su regreso.

Ahora tendrá una oportunidad de recomponer ese vínculo, esta vez en la cancha y en un momento especialmente importante para el club. Con su incorporación consumada y la autorización de la AFA resuelta, Estudiantes cuenta con un futbolista de extensa trayectoria internacional para afrontar la serie contra Flamengo.