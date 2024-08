Real Madrid no arranca en la Liga de España: un pobre empate que lo aleja de Barcelona

Escuchar

Real Madrid volvió a decepcionar y no pasó del empate en un gol en su visita a Las Palmas y, tras después de apenas tres jornadas disputadas de La Liga, ya tiene un retraso de cuatro puntos respecto de su gran rival, Barcelona, que comanda las posiciones con puntaje perfecto.

El brasileño Vinicius igualó desde el punto de penal después del tanto inicial de Alberto Moleiro para los canarios. Tras el empate en la primera jornada en Mallorca, Real Madrid suma 5 puntos, contra 9 de un Barcelona que ha logrado el pleno. El próximo fin de semana, el equipo blaugrana recibirá al Valladolid, mientras que Real Madrid jugará en su estadio ante Betis. El tercer aspirante al título, Atlético de Madrid (5 puntos), tendrá una complicada visita a San Mamés para jugar ante Athletic, con la necesidad de sumar para no despegarse más del líder.

Kylian Mbappé decepcionó; el crack francés todavía no se entiende con sus compañeros Gabriel Jiménez - AP

Luego del sufrido triunfo ante Valladolid el pasado fin de semana, Carlo Ancelotti introdujo cuatro cambios en el once inicial, para darle entrada especialmente a Brahim y Luka Modric en el centro del campo, con la esperanza de mejorar el juego y combinar mejor con los delanteros. Pero, cuando apenas iban 5 minutos de juego, Alberto Moleiro sorprendió a la defensa blanca, desairó a Eder Militao y batió con un zurdazo cruzado a Thibaut Courtois para abrir el marcador a favor de los canarios.

Real Madrid no carburó en la primera parte y apenas tuvo un par de ocasiones para marcar, con sendos disparos de larga distancia de Valverde y Rüdiger. “Ha sido un mal primer tiempo, nos cuesta buscar la portería en este momento. Tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación, nos cuesta recuperar el balón, hay poco equilibrio”, admitió Ancelotti, que no escatimó autocrítica.

“El juego es lento, no hay movilidad, el balón llega a los delanteros cuando el equipo rival está cerrado, nos cuesta encontrar espacios entre líneas... El problema es bastante claro, hay que buscar la solución”, analizó tras el partido Ancelotti. El técnico italiano admitió que tiene que hallar respuestas rápidamente: “Tengo que estar más claro en la estrategia en el campo para darle claridad a los jugadores, porque nos está costando más de lo que se podía pensar, pero hay que trabajar y focalizarse bien. Estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien”.

El gran fichaje del Real Madrid esta temporada, Kyliam Mbappé, volvió a demostrar que le falta rodaje con sus compañeros y pese a intentarlo en varias ocasiones, sigue sin estrenarse en La Liga como goleador. Tras fallar Sandro lo que podría haber sido la sentencia (55), Vinicius empató para los madrileños desde el punto de penal, en una falta señalada por una mano de un defensor (69).

Carlo Ancelotti aceptó que el Real Madrid todavía dista del funcionamiento ideal Gabriel Jimenez - AP

En el tramo final, Ancelotti le dio entrada al joven brasileño Endrick, que nada más ingresar estuvo cerca de marcar el gol del triunfo, pero falló su tiro y Real Madrid tuvo que conformarse con un punto... y gracias, ya que dos minutos después el equipo local marcó el segundo tanto, invalidado por fuera de juego. Limitado pero corajudo, Las Palmas se encargó de hacerle la vida difícil a un adversario al que todavía el juego no le fluye.

“Yo no veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien, tenemos que arreglarlo pronto. No podemos dejar puntos como nos los hemos dejado en los últimos dos partidos fuera. Cuando hay un problema, es el entrenador el que tiene que asumir la responsabilidad de buscar la solución. Yo creo que la voy a encontrar” finalizó el DT del actual campeón de la Champions.

Goleada del Girona

Antes, Girona obtuvo la primera victoria de la temporada tras golear 4-0 a Osasuna. Apenas tras conocer el resultado del sorteo de la Champions League, torneo en el que participará por primera vez en su historia y en el que jugará contra rivales de prestigio como Liverpool, Arsenal, París SG y Milan, el equipo catalán volvió a recordar al del pasado curso con un partido muy completo y una gran eficacia ante el arco contrario. Bryan Gil (34), el ucranianio Viktor Tsygankov (53), Abel Ruiz (56) y el veterano delantero uruguayo Cristhian Stuani (90) fueron los autores de los goles del equipo rojiblanco, que con la victoria asciende al 7º puesto de la clasificación, con 4 puntos.

LA NACION