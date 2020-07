Zinedine Zidane se cansó de las polémicas Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 13:24

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró "cansado" de tener que hablar de los arbitrajes que supuestamente favorecen a su equipo, después de la victoria blanca por 1-0 ante el Athletic de Bilbao, gracias a un penal anotado por Sergio Ramos.

"Sí, estoy cansado, porque parece que nosotros ganamos partidos únicamente por los árbitros. Hay que respetar lo que hacen cuando están en el campo. El árbitro fue a ver la jugada (al monitor de la televisión del VAR) y sancionó penal porque hay penal", declaró el técnico francés en conferencia de prensa por video, al ser preguntado sobre la jugada polémica que terminó dando los tres puntos a su equipo en su visita a San Mamés este domingo.

Gracias a esta victoria, el Real Madrid lidera la clasificación de LaLiga con 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que cerrará la jornada dominical visitando al Villarreal.

"Me llena de orgullo y felicidad por los jugadores, porque son siete victorias en siete partidos", desde la reanudación del campeonato español tras el parón por la pandemia del nuevo coronavirus, añadió.

Sergio Ramos siempre despierta amores y odios, pero nadie le quita su espíritu ganador en Real Madrid Fuente: AFP

El pisotón de Ramos ¿penal?

Tras el penal señalado a favor del Real Madrid, a continuación una acción en el área del conjunto blanco también fue motivo de polémica: un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García, que no fue revisado por el VAR.

El mediapunta del Athletic Iker Muniain se quejó de esa jugada: "No lo he visto en el momento, pero Raúl me dice que Ramos le pisa claramente. Al final, es lo de siempre, en nuestra área han revisado la jugada y en su área no".

El capitán rojiblanco también cuestionó el penal que se le otorgó a Real Madrid a través del VAR: "Me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones".

La jugada también despertó polémica en las redes y generó varios memes alrededor de la figura de Sergio Ramos, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Liga Española.

El gol de Ramos

Las posiciones de la Liga de España