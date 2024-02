escuchar

La sobredosis del derbi de Madrid tendrá su tercer capítulo en 25 días. Los dos antecedentes recientes, en cuando a emotividad, cantidad de goles y alternativas cambiantes, son poco menos que insuperables. La mejor carta de presentación. Es cierto que eran instancias eliminatorias, a diferencia del que sostendrán este domingo, por la 23ª fecha de la liga de España, una carrera más de resistencia que del sprint de un partido a todo o nada.

Catorce goles da la suma de los últimos dos Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Ambos, resueltos en tiempo suplementario. En el primero, el 10 de enero, por las semifinales de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita, Real Madrid se impuso por 5-3, tras remontar dos desventajas. Ocho días más tarde, por los octavos de final de la Copa del Rey, Atlético venció por 4-2, luego de estar dos veces arriba en el marcador durante los 90 minutos.

El encuentro de este domingo, en el Santiago Bernabéu, comenzará a las 17 de la Argentina, será televisado por ESPN y enfrentará a dos equipos de buena actualidad, concepto extensible a la temporada que vienen cumpliendo. El Atlético de Diego Simeone está un poco alejado de la lucha por el título de la liga (a 10 puntos del líder, Real Madrid), si bien el Cholo no se baja de nada: “Queda mucha liga por delante. Lo concreto es que el partido será muy importante, no podemos pensar más allá”.

Rodrigo De Paul y Jude Bellingham durante la semifinal por la Supercopa de España disputada en enero; este domingo volverán a encontrarse, por la liga española. FAYEZ NURELDINE - AFP

Atlético acredita un dato significativo. Es el equipo que le infligió a Real las únicas dos derrotas oficiales de la temporada, en la que el equipo merengue suma 27 victorias y tres empates. Además de la citada por la Copa del Rey, le ganó por 3-1 en septiembre por la liga, cuando a Carlo Ancelotti le salió mal el experimento de poner un solo delantero y adelantar a Jude Bellingham.

En la conferencia de prensa previa a este tercer cara a cara, a Simeone le propusieron que completara la frase “ganarle tres veces en la temporada a Real Madrid sería...”. El argentino se quedó pensando unos segundos y, entre risas, no se le ocurrió más que una obviedad: “Ganarle tres veces”.

La histórica rivalidad madrileña atraviesa por una fase amable y de reconocimiento mutuo cuando Simeone y Ancelotti declaran sobre la capacidad de su colega. La cuestión se pone más agria y subida de tono cuando se trata del clásico Real Madrid-Barcelona. Ancelotti no quiso entrar en el barro que desde hace un par de semanas se instaló desde tierra catalana, donde el entenador Xavi habló de “una liga adulterada” y el presidente Joan Laporta de “una vergüenza”, en referencia al arbitraje con el que Real Madrid fue beneficiado por tres correcciones del VAR en su polémico triunfo sobre Almería.

Duelo francés en el derbi madrileño: Antoine Griezmann, de muy buena temporada en Atlético, y Eduardo Camavinga. Manu Fernandez - AP

“Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a ese nivel. Por respeto al fútbol español, no voy a hacerlo. Así que no me pregunten más del tema. Ese nivel no es profesional”, respondió Ancelotti, consultado por la opinión de Xavi. Cuando lo abordaron por los dichos de Laporta, el entrenador italiano volvió a morderse la lengua: “Ya lo he dicho, no bajo a este nivel”.

Más relajado estuvo Ancelotti cuando debió referirse a Simeone, que se constituirá en el director técnico adversario con el que más veces se enfrentó, 24, a la par de Luciano Spalletti. El balance del DT oriundo de Reggiolo contra el Cholo es muy equilibrado en 23 cotejos: nueve victorias, cuatro empates y nueve derrotas. El italiano admitió que los cruces contra un equipo dirigido por Simeone son complejos: “Es uno de los técnicos más difíciles para enfrentarse, sin dudas. Es uno de los colegas a los que más respeto, por su capacidad para leer los partidos y sus dotes para gestionar al equipo. Por supuesto que ha sido de los rivales más difíciles”.

Siempre hay un saludo afectuoso entre ambos entrenadores cuando coinciden en una cancha. Simeone es un admirador del modo de conducción de Ancelotti, algo que va más allá de lo futbolístico. Le valora que sepa mantener la ambición ganadora de su equipo después de tocar la gloria. “Real Madrid tiene un entrenador extraordinario, que gestiona muy bien al plantel. Real Madrid no pierde nunca, o pierde muy poco. Eso es una correcta gestión del vestuario. No es fácil ganar siempre. Y ellos lo hacen”.

La palabra de Diego Simeone antes del encuentro con Real Madrid

Los 12 años que acumula en Atlético llevaron a Simeone a hacer una retrospectiva sobre tantos derbis afrontados, en una entrevista con ESPN: “Siempre fue difícil, siempre están los mejores. Ronaldo, Benzema, Özil, Di María, Higuaín, Xabi Alonso. De todo, de todo. En esta última época, Vinícius, Bellingham... Han generado muy bien la llegada de chicos jóvenes, como Camavinga, Tchouaméni, Brahim, Valverde, Güler. Van generando y construyendo, y no dejan de pensar que tienen que ganar”.

Simeone no quiso adelantar la formación, aunque reconoció que la tiene definida. Seguramente será titular Rodrigo De Paul, en su mejor temporada desde que llegó, consolidado como interior, influyente en la conducción y la creación de juego.

Será el cuarto derbi madrileño de la temporada. Quizá no sea el último, cosa que ocurrirá en el caso de que avancen en la Champions League (Real Madrid-Leipzig y Atlético de Madrid-Inter, por los octavos de final) y el sorteo o futuros cruces decidan un quinto enfrentamiento.

