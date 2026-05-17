Griezmann se despidió de Atlético Madrid con la asistencia 100, lágrimas y mutua gratitud con “Don” Simeone

El encuentro frente a Girona fue el momento en el que Antoine Griezmann y absolutamente todo Atlético Madrid le puso pausa a las lágrimas. El francés tuvo su merecida despedida ante el público colchonero antes de emprender su experiencia a Orlando City, de la MLS. El contador defendiendo la camiseta rojiblanca se frenó en 500 este domingo, cuando el final tuvo más números redondos: su asistencia para el gol del triunfo, de Ademola Lookman, fue la número 100.

Múltiples generaciones presenciaron la despedida de Griezmann: del más chico al más grande se emocionó con la última función. OSCAR DEL POZO - AFP

“Goleador de leyenda”, fue la frase escogida por la institución para empezar a despedir al famoso “Principito”. Y es que, con 212 tantos, se va como el hombre que más goles logró con la camiseta que dejará de vestir después de diez temporadas, repartidas en dos ciclos de cinco años. Pensar que al desembarcar en 2014, después de ser la gran figura de Real Sociedad, solo había deseado “meter muchos goles” y prometido “dar el máximo”. Vaya si lo hizo.

Porque se transformó en todo lo que un jugador sueña, pero no exclusivamente por inflar las redes, sino por el sacrificio que lo caracterizó. Jugador fetiche de “Don Diego Pablo Simeone”, la forma que utilizó el número 7 para mencionar y agradecer al entrenador que estuvo con él durante esa década.

En una tarde especial, Antoine Griezmann ingresó al campo junto a su cuatro hijos: Shai en brazos y Alba, Amaro y Mía a su lado. JAVIER SORIANO - AFP

Si no hubo una docena de temporadas fue por la ambición de una estrella a la que le brillaron los ojos cuando el gigante asomó y le hizo saber que no titubearía en poner los 120 millones de euros que terminó abonando por su pase. Esa transferencia a Barcelona fue el quiebre entre una etapa y otra, pero también la de relaciones: “Querías tener un nombre y se te olvidó ser un hombre”, fue la pancarta con la que lo recibieron la primera vez vistiendo la camiseta blaugrana, al lado de Lionel Messi. Lo que era amor pasó a ser hostilidad.

Más allá de que le tocó vivir una época nada gloriosa para el club catalán, a Griezmann le costó la adaptación y sintió que sus formas no encajaban. Que no estaba hecho para ese tipo de desafíos o que su felicidad estrechaba manos con la lucha. Regresó en 2021 en condición de cedido y, con las aguas calmadas, decidió quedarse definitivamente.

Uno de los homenajes de Atlético de Madrid para Griezmann OSCAR DEL POZO - AFP

Por eso, incluso hoy, cuando sus ojos continuamente vidriosos fueron una expresión genuina mínima en relación a las lágrimas derramadas por gran parte de los 70.000 presentes en el estadio Metropolitano para despedirlo, comenzó su discurso mencionando esa decisión. Y los debilitó más: “Sé que algunos lo han hecho, pero otros no: te pido perdón, otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven [28 años] y cometí un error. Volví para recapacitar y disfrutar de nuevo. Es verdad que no pude traer una liga o una Champions: me importa más esta noche. El cariño de ustedes es increíble y me lo llevaré para toda la vida”.

La Supercopa de España 2014/2015, la UEFA Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018/19 fueron sus tres títulos en el club. Cuarto futbolista con más partidos jugados, detrás de Koke (739), Adelardo Rodríguez (553) y Jan Oblak (538). Todo un símbolo, pero en vez de inflar su pecho decidió ir directo al corazón de Simeone: “Gracias a tí hay mucha ilusión en este estadio y en este vestuario. Gracias a tí fui campeón del mundo, me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo. Ha sido un orgullo luchar para tí”.

✨ UNA LEYENDA DEJA EL ATLETI.



🏧 Antoine Griezmann se marcha del club entre lágrimas en una despedida que te emocionará. pic.twitter.com/4Cy1M2MN0c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 17, 2026

El Cholo, minutos antes, creyó que su momento ya había pasado al tomar el micrófono: “Es muy difícil ser querido por todos. Y a vos te quieren todos. Fuiste un insaciable del gol. Tenés una alegría, una frescura, algo que contagia a tus compañeros. ¿Vos entendés que esta gente está sentada hace media hora y no se mueve? Es porque te lo merecés. ¡Gracias!”.

Múltiples obsequios recibió el delantero, de 35 años, durante la hora que duró la despedida post triunfo. Una carta escrita por el socio número dos del club, el carnet que lo hace uno de los 160 mil asociados y una placa de reconocimiento por los 500 encuentros.

🤔 ¿Se puede querer y amar con locura a alguien... al que no consideras tu amigo?



Esta reflexión de Simeone sobre Griezmann es pura vida ❤️ pic.twitter.com/3swDhMf3pL — MARCA (@marca) May 17, 2026

También la camiseta de su despedida encuadrada, firmada por el plantel y entregada por los tres capitanes: José María Giménez, Oblak y Koke, que lo trató de “hermano”. Además, una réplica del estadio Metropolitano, donde anotó el primer gol de la historia. Antoine Griezmann es historia de Atlético Madrid y, más allá de un enojo del pasado, fue despedido como tal.

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