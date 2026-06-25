Real Madrid y Como se reúnen por el futuro de Nicolás Paz

Mientras Nicolás Paz disputa su primer Mundial con la Selección Argentina, el club italiano para el que juega, Como 1907, se reúne con Real Madrid para negociar sobre su futuro, según La Gazzetta dello Sport y el periodista italiano especialista en mercados de pases, Fabrizio Romano.

El argentino de 21 años, hijo del exfutbolista de la selección Pablo Paz, es uno de los grandes temas del día y que ocupa la primera plana de los diarios italianos.

🚨 Real Madrid set to meet Como today for Nico Páz: plan to inform about €9m buy back clause to be activated.



Real will give Como the chance to buy Páz on permanent deal at €60m fee.



If Como reject, more clubs could join the race.



🎥 https://t.co/FeHX8khzhD pic.twitter.com/N9g7ExvAM2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

“Real Madrid se reunirá hoy con Como por Nico Páz: plan para informar sobre la cláusula de recompra de 9 millones de euros que se activará. El Madrid le dará a Como la oportunidad de comprar a Paz de forma permanente por una tarifa de 60 millones de euros. Si Como rechaza, más clubes podrían unirse a la carrera“, explica el periodista italiano en X.

La pregunta surge luego de una gran temporada en Como y en medio de la cita mundialista. ¿Se quedará en Italia, quiere una revancha en España o algún otro deseo lo llevará a un lugar diferente? Lo cierto es que el futuro de Nico Paz es un libro en blanco que aún está por escribirse, tiene sólo 21 años y una carrera por delante. Éste puede ser un buen día para empezar a redactar esas primeras líneas del nuevo capítulo de la carrera personal del argentino.

El Como 1907 le deseó suerte a Nico Paz en su debut mundialista con este video

Another #FIFAWorldCup debut for the Como family tonight.



Nico Paz will take the pitch with @Argentina against Algeria at 03:00 CEST.



Good luck, Nico 💪🇦🇷💙 pic.twitter.com/DGPgc9Mbrh — Como1907 (@Como_1907) June 16, 2026

Ahora mismo, según las fuentes Como está en misión en la ciudad de Madrid. El director deportivo, Carlalberto Ludi, fue allí para hablar con el club merengue y dejar claras sus intenciones. Necesitará ser convincente, pero al mismo tiempo no habrá necesidad de dar demasiadas vueltas: el club italiano de la región de Lombardía quiere quedarse con la joya que se miró en el lago y se redescubrió como un pequeño crack, capaz de darle a Florentino Pérez lo que busca para la reconstrucción del nuevo Madrid con José Mourinho a la cabeza. El mediocampista es un tesoro para el fútbol europeo, que hoy disfruta de sus primeros pasos con su selección, que él mismo eligió, porque no podría haber jugado para España.

En la capital española deben lidiar con las intenciones del Como, que fue quien custodió e hizo crecer al argentino que, hace solo unos días, también vivió el gran momento de su debut en el Mundial 2026, al ingresar por Lionel Messi. Es muy probable que el jugador no quiera estar pendiente del mercado de pases en medio de una competición tan importante, pero es inevitable si se trata del Real Madrid.

El emotivo posteo de Nico Paz tras debutar en el Mundial. @nicopaz1o

Cabe recordar que Paz debutó en el club merengue en 2022. Comenzó en Real Madrid Castilla con Raúl González como entrenador. Y fue en el 2023 que se presentó en el primer equipo al ingresar por Federico Valverde en el minuto 77′ en un partido de Champions League ante el Sporting de Braga.

Nico Paz festeja un gol en Champions League ante Napoli en el Santiago Bernabeu, el 29 de Noviembre de 2023. Manu Fernandez - AP

Hoy es una cuestión de dos: Real Madrid-Como, pero todo va a depender de cómo vaya esa reunión. La situación podría ampliarse e involucrar también a otros clubes. En La Gazzetta dello Sport ven a Inter como una posibilidad de estar entre los que se lo disputen, pero la realidad es que en este momento los nerazzurri permanecen a la espera y expectantes, porque si se presentara una oportunidad de mercado, estarían listos para aprovecharla.

Sin embargo, le surgen algunas dudas. Nico Paz es un perfil codiciado en el mercado y no saben si el club de Milán podría afrontar esa inversión a la que también estarán dispuestos otros grandes clubes extranjeros; además el Inter, después de haber sufrido un revés con el “caso Palestra”, jugador que le fue arrebatado a último momento por Chelsea, no tiene ninguna intención de lanzarse por otro objetivo con el riesgo de verlo esfumarse después. Por lo tanto: espera cauteloso.

En el ínterin, el futbolista se prepara para el partido ante Jordania que se juega el sábado a las 23 (hora Argentina) por la última fecha del Grupo J. En medio de los rumores y de las conversaciones por su futuro, y con la Selección ya clasificada a 16avos, Nico Paz tiene muchas posibilidades de sumar minutos y de retratar para que está hecho.