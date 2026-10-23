Real Salt Lake vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Real Salt Lake recibe a St. Louis City SC en la jornada 32 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Real Salt Lake y St. Louis City SC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el America First Field, ubicado en Sandy, Utah.
El presente de ambos equipos
El conjunto local, Real Salt Lake, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-1 frente a Sporting Kansas City. Por el lado de la visita, St. Louis City SC buscará recuperarse en el terreno tras haber caído en su última presentación por 3-2 ante Minnesota United FC.
Estadísticas del duelo
El equipo dueño de casa intentará aprovechar su condición de local para consolidar el buen rendimiento mostrado en su última actuación. Mientras tanto, St. Louis City SC buscará corregir los errores defensivos exhibidos en su anterior caída fuera de casa para volver a sumar puntos vitales en esta instancia del certamen.
Lo que está en juego
Con la temporada acercándose a sus instancias finales, el resultado en Sandy es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Real Salt Lake busca estirar su racha positiva para escalar posiciones, mientras que St. Louis City SC necesita reponerse inmediatamente del traspié sufrido en la jornada anterior para no perder terreno en la tabla de posiciones.
- 1
Atlético Mineiro, un conocido de los argentinos que pasó del recelo a la ilusión con el técnico Eduardo Domínguez
- 2
Estudiantes llegó a Río entre el apoyo a Verón y los insultos para Tapia: “Oh, no soy secanuca...”
- 3
El golazo de Maher Carrizo, Gianluca Prestianni sigue en racha y la insólita expulsión en Milan
- 4
Harry Kane, a los 33 años: “Trabajo mucho en la sombra con un médico que me potenció cuando a esta edad el rendimiento suele decaer”