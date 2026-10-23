Real Salt Lake vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Salt Lake y St. Louis City SC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el America First Field, ubicado en Sandy, Utah.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Real Salt Lake, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-1 frente a Sporting Kansas City. Por el lado de la visita, St. Louis City SC buscará recuperarse en el terreno tras haber caído en su última presentación por 3-2 ante Minnesota United FC.

Estadísticas del duelo

El equipo dueño de casa intentará aprovechar su condición de local para consolidar el buen rendimiento mostrado en su última actuación. Mientras tanto, St. Louis City SC buscará corregir los errores defensivos exhibidos en su anterior caída fuera de casa para volver a sumar puntos vitales en esta instancia del certamen.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a sus instancias finales, el resultado en Sandy es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Real Salt Lake busca estirar su racha positiva para escalar posiciones, mientras que St. Louis City SC necesita reponerse inmediatamente del traspié sufrido en la jornada anterior para no perder terreno en la tabla de posiciones.