República Checa vs. Guatemala, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 21.00 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

La selección de la República Checa llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria frente a Kosovo por 2-1. Por el contrario, el combinado de Guatemala atraviesa un presente complejo tras sufrir una dura derrota por 7-0 ante Argelia en su última presentación.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos se miden en el marco de la fecha 1 del certamen, buscando ajustar sus piezas de cara a los compromisos continentales. El rendimiento reciente marca una brecha importante en la confianza de los planteles tras sus respectivos resultados en la jornada previa.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad fundamental para que República Checa mantenga su racha positiva y para que Guatemala logre recomponer su imagen futbolística tras el tropiezo anterior, trabajando en la solidez defensiva que fue vulnerada en su último compromiso.