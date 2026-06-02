República de Corea vs El Salvador, por el Amistosos Internacionales 2026

El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 22.00 h en el estadio BYU South Field, ubicado en la ciudad de Provo, Utah.

El presente de ambos equipos

El seleccionado de República de Corea llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 5-0 frente a Trinidad and Tobago en su última presentación. Por su parte, El Salvador afronta este desafío internacional buscando ajustar piezas en su esquema de cara al futuro, sin antecedentes inmediatos de resultados registrados recientemente.

Números a tener en cuenta

La balanza estadística favorece en confianza al equipo coreano, que viene de demostrar una gran contundencia ofensiva tras marcar cinco goles en su último duelo. El Salvador, en tanto, buscará neutralizar la potencia de su rival en un terreno neutral donde ambos conjuntos intentarán imponer su estilo de juego desde el pitazo inicial.

Lo que está en juego

Para la República de Corea, este amistoso representa la oportunidad ideal para mantener el ritmo ganador y consolidar el buen funcionamiento colectivo visto en su anterior presentación. Para El Salvador, el partido es una prueba de fuego de nivel internacional que servirá como parámetro para evaluar el estado actual de su plantilla frente a un oponente de exigencia.