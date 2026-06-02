República de Corea vs El Salvador, por el Amistosos Internacionales 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
República de Corea recibe a El Salvador en el inicio de la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 22.00 h en el estadio BYU South Field, ubicado en la ciudad de Provo, Utah.
El presente de ambos equipos
El seleccionado de República de Corea llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 5-0 frente a Trinidad and Tobago en su última presentación. Por su parte, El Salvador afronta este desafío internacional buscando ajustar piezas en su esquema de cara al futuro, sin antecedentes inmediatos de resultados registrados recientemente.
Números a tener en cuenta
La balanza estadística favorece en confianza al equipo coreano, que viene de demostrar una gran contundencia ofensiva tras marcar cinco goles en su último duelo. El Salvador, en tanto, buscará neutralizar la potencia de su rival en un terreno neutral donde ambos conjuntos intentarán imponer su estilo de juego desde el pitazo inicial.
Lo que está en juego
Para la República de Corea, este amistoso representa la oportunidad ideal para mantener el ritmo ganador y consolidar el buen funcionamiento colectivo visto en su anterior presentación. Para El Salvador, el partido es una prueba de fuego de nivel internacional que servirá como parámetro para evaluar el estado actual de su plantilla frente a un oponente de exigencia.
Otras noticias de Amistosos internacionales
Furor mundial. A qué hora juega hoy Tim Payne, el jugador de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral
Rumbo al Mundial. Brasil se despidió en el Maracaná con un bombazo de Vinicius y la goleada sobre Panamá
Rumbo al Mundial. La sociedad de talentos que ilusiona a Alemania, y el jugador que no convence al DT pese a marcar dos goles
- 1
Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo
- 2
Cirugía a fondo: Stefano Di Carlo explicó las razones de una renovación profunda en el plantel de River
- 3
Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo
- 4
Lionel Messi se entrenó con la selección argentina por primera vez en Kansas y planifica los pasos hasta el Mundial