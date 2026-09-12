Resultado de Boca vs. Central Córdoba: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

Con un equipo alternativo por la cercanía con la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante San Pablo, Boca brilló en la Bombonera y le ganó a Central Córdoba por 3 a 1 en la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura. El paraguayo Ángel Romero convirtió un doblete y el ecuatoriano Enner Valencia tuvo su estreno goleador con la camiseta azul y oro (Martin Cuitino descontó para el visitante). Con este resultado, el xeneize quedó momentáneamente en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Grupo A.

Contra todo pronóstico, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró su mejor versión. El ‘Vasco’ dispuso de nueve cambios con respecto a los once que derrotaron al Tricolor Paulista el martes, con Lautaro Blanco y Tomás Belmonte como únicos que mantuvieron la titularidad. Y fue ampliamente superior desde el primer minuto, con un gran rendimiento colectivo y actuaciones individuales para destacar.

Con Ángel Romero como figura, Boca se hizo fuerte en la Bombonera y venció a Central Córdoba Gonzalo Colini - La Nación

El primer gol llegó cuando apenas transcurrían 4′ del primer tiempo, después de una secuencia de 21 pases. Nicolás Figal, el capitán de Boca esta noche, envió un pase largo para el colombiano Sebastián Villa, que esperó la subida de Lautaro Blanco y lo buscó con un pase en profundidad. El surgido en Rosario Central envió un centro rasante que superó a Valencia, aunque la desvió, y Romero apareció por detrás para empujar la pelota a la red.

El 2 a 0 llegó seis minutos después, a los 10′, luego de una gran corrida de Dylan Gorosito por la derecha. El lateral envió un centro preciso y Valencia anticipó al arquero Alan Aguerre para marcar su primer gol en Boca y así convertirse en el primer futbolista ecuatoriano en anotar con la camiseta azul y oro. Minutos más tarde, otro centro desde la derecha encontró a Villa, que definió de primera con el arquero vencido y Matías Vera apareció como último hombre y despejó de cabeza sobre la línea para evitar el tercer tanto del encuentro.

Ya en el complemento, con el Ferroviario replegado, el local se puso 3 a 0. El equipo armó una gran jugada a puro toque de un lado al otro. El chileno Carlos Palacios filtró un pase, Tomás Belmonte dejó pasar la pelota y Romero se acomodó para sacar un derechazo desde afuera del área imposible de atajar para Aguerre. Hasta entonces, el resultado estaba alineado a la perfección con el trámite del partido.

El ‘Vasco’ Arruabarrena incluso pudo darse el gusto de hacer debutar a Rodrigo Baciladupe, un juvenil con buena proyección que, según el propio entrenador, demostró tener el “hambre que necesita Boca para el futuro”. Central Córdoba tuvo sus primeras chances de peligro en los minutos finales. El descuento llegó a los 44′: Fernando Martínez envió un pase al medio desde la derecha y Cuitiño resolvió con un remate cruzado. El juvenil de 21 años convirtió así su primer gol en Primera, en su segundo partido.

Poco a poco, el 'Vasco' Arruabarrena empieza a pulir el Boca que quiere la hinchada, que ya se ilusiona ALEJANDRO PAGNI - AFP

Con este resultado, Boca quedó quinto y Central Córdoba se mantiene en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones de la zona A.