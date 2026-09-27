Resultado de Boca vs. Racing: quién pasó a las semifinales de la Copa Argentina 2026

En un partido histórico, Boca dio vuelta el resultado ante Racing y le ganó 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, resultado con el que se metió entre los cuatro mejores y sigue en carrera por el título. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario y lo arbitró Andrés Gariano.

La Academia abrió el marcador en el primer tiempo, a los 19′, con un tiro de esquina olímpico de Gastón Lodico. Lo curioso fue que un simpatizante que estaba en la tribuna le pidió que cierre el centro y el volante, inconcientemente, le hizo caso y metió el balón en el segundo palo por encima del arquero Leandro Brey, quien fue titular porque Álvaro Montero está con la selección de Colombia.Hace un año, en el mismo estadio y el mismo arco pero desde el tiro de esquina derecho, Ángel Di María le marcó un gol similar al propio Brey en un Rosario Central vs. Boca.

Apenas iniciado el complemento, Adrián ‘Maravilla’ Martínez amplió la ventaja para el conjunto de Avellaneda, que parecía que se llevaba de manera cómoda la victoria y clasificación, pero su rival respondió. Necesitado, el xeneize arriesgó y los cambios le dieron muchos réditos al entrenador Rodolfo Arruabarrena. Sebastián Villa desniveló mucho por el sector izquierdo, desde donde llegaron los dos centros que conectó Enner Valencia de cabeza con una diferencia de apenas ocho minutos y venció a Facundo Cambeses. El primero lo lanzó Lautaro Blanco y el otro, el propio Villa.

Envalentonado por la igualdad, Boca fue por el triunfo frente a un rival que se aproximó a su arco para intentar volver a ponerse en ventaja, pero ya no tenía peso ofensivo y atrás padeció el podería de su rival. El tercer cabezazo de Valencia llegó a los 95′ y tras un centro de Carlos Palacios, otro de los que había ingresado en el complemento. El gol desató una locura en el estadio y no bien el árbitro marcó el final poco después, decenas de hinchas del xeneize invadieron el campo de juego.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra (6) 1-1 (7) Banfield.

Racing 2-3 Boca Juniors.

Independiente Rivadavia (2) 1-1 (3) Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 1° de octubre en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Semifinales de la Copa Argentina 2026

Banfield vs. Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes de La Plata

El cuadro de la Copa Argentina 2026, con tres semifinalistas definidos Canchallena

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.