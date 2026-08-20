Resultado de Independiente Santa Fe vs. River: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles se disputó el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Independiente Santa Fe y River, que fue reprogramado por el terremoto en Colombia de la semana pasada. El local fue superior, pero no logró traducirlo en el resultado y finalmente el encuentro terminó 0 a 0. La vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto a las 21.30 (horario argentino) en el Monumental.

La superioridad del conjunto colombiano fue contundente. El Millonario llegó a este compromiso con un sinfín de bajas por lesión y sin la posibilidad de contar con algunos refuerzos como Lucas Beltrán y Mauro Arambarri debido a que no fueron inscriptos en la lista de buena fe para esta ronda. De yapa, jugar en la altura, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, siempre afecta al rendimiento de los equipos visitantes. Y esta vez no fue la excepción.

Eduardo Coudet en el partido ante Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026 Fernando Vergara - AP

Con Gonzalo Montiel recuperándose de una distensión en el aductor izquierdo y sin otro ‘4′ en el plantel porque Fabricio Bustos está apartado en el predio de Cantilo, el lateral derecho titular fue Lucas Martínez Quarta. En el otro lado de la defensa, el juvenil Facundo González ocupó el puesto de Marcos Acuña, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho a fines de julio. El resto del equipo fue casi el mismo que en el reciente triunfo ante Argentinos Juniors, con Tomás Galván en lugar de Thiago Almada.

La única chance clara del equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet fue a los 2′, cuando Lautaro Rivero aprovechó un tiro libre lejano para cabecear la pelota con destino al ángulo izquierdo del arco defendido por Weimar Asprilla, que con una atajada impresionante evitó el gol de River. De ahí en adelante, al menos hasta los minutos finales, fue todo del León.

¡RIVER YA TUVO LA PRIMERA! Rivero metió un gran cabezazo pero Asprilla sacó un bochón del ángulo.



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Dos pelotas en el palo, algunas ocasiones inmejorables desaprovechadas y un par de atajadas de Santiago Beltrán le impidieron a los colombianos ponerse en ventaja ante su gente. El visitante se abrazó al empate porque era lo mejor que le podía pasar en Bogotá. Y se llevó un resultado valioso pensando en la vuelta del próximo miércoles en el Monumental, donde intentará imponerse para avanzar a cuartos de final.

“River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiese tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros de altura y eso cuesta. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido”, afirmó el ‘Chacho en conferencia de prensa. Y vaticinó tres regresos fundamentales: “Para la vuelta seguro esté bien Montiel, Acuña y (Sebastián) Driussi. Vamos a llegar mucho más completos”, aseguró.

River defendió un empate valioso y buscará eliminar a Independiente Santa Fe en el Monumental Fernando Vergara - AP