Cristiano Ronaldo echa nafta al fuego con un “like”, mientras en Portugal espera que acepte una reunión de paz con su entrenador

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus atraviesa horas decisivas en Portugal. Después del portazo del capitán y de la victoria por 4-2 frente a Dinamarca, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) intenta acercar posiciones para evitar que la crisis termine definitivamente con una historia de más de dos décadas. El entrenador ya aceptó participar de una reunión con el delantero y ahora esperan la respuesta de CR7. Sin embargo, mientras permanece en silencio, un “me gusta” suyo en las redes sociales a una dura crítica de Felipe Melo contra sus compañeros, en donde comparó su actitud con la de los jugadores de la selección argentina hacia Lionel Messi, reavivó la tensión.

Según informó el diario portugués A Bola, Jesus dio el visto bueno a la propuesta de la FPF para mantener una reunión de emergencia con Ronaldo. La intención es que el organismo funcione como mediador y pueda encontrar una salida al enfrentamiento que comenzó después de que el delantero fuera suplente y no ingresara en la victoria por 2-1 frente a Noruega, por la Nations League.

La decisión está ahora en manos de Cristiano, que se encuentra en Madrid desde que abandonó la concentración portuguesa en Copenhague. La Federación mantiene contactos con su entorno y pretende evitar un desenlace abrupto para el futbolista con más presencias y goles en la historia de su seleccionado.

Cristiano Ronaldo se retiró de la concentración en Portugal, dejó un mensaje en redes y desató un conflicto en Portugal LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

En medio de esos intentos de reconciliación apareció un nuevo episodio. Ronaldo le dio “me gusta” en Instagram a un video con declaraciones del exjugador brasileño Felipe Melo, en el que cuestionó abiertamente la falta de respaldo que recibió CR7 por parte de sus compañeros, comparándolo con la situación de Messi en la selección.

“Hay una diferencia grotesca en el trato de los compañeros portugueses hacia Cristiano Ronaldo y el de los jugadores argentinos hacia Lionel Messi”, afirmó Melo durante su participación en Sportv. El fragmento fue posteriormente publicado en Instagram y explotó en “likes”. Uno de ellos fue del propio Ronaldo.

Melo profundizó sus críticas y utilizó incluso lo ocurrido durante el último triunfo de Portugal para sostener su posición. “Veo mucho más respeto de los rivales cuando juegan contra Cristiano Ronaldo. Hojlund se enojó mucho con Jorge Jesus porque su ídolo es Cristiano Ronaldo, más que la propia selección de Portugal. Eso está mal, porque nadie allí le llega a los tobillos a Cristiano Ronaldo. No se puede dejar que se vaya así como si nada”, sostuvo.

UN SECRETO A VOCES 😱👀😡 || El vestuario de Portugal 🇵🇹 no respetaba a CR7



😳 Cristiano Ronaldo le ha dado 'me gusta' a las críticas de Felipe Melo sobre el vestuario de la selección portuguesa. pic.twitter.com/ByY244HKpl — Ecuagol (@ECUAGOL) October 3, 2026

Ronaldo no acompañó su reacción con ningún mensaje, por lo que no explicó qué parte de las declaraciones motivó su “me gusta”. El gesto, sin embargo, adquirió una dimensión particular por producirse en medio del conflicto y después de que varios protagonistas del seleccionado defendieran públicamente la unidad interna del plantel.

Tras el triunfo frente a Dinamarca, Jesus, que tuvo tanto aplausos como abucheos, había sido contundente al rechazar que la salida de su capitán hubiera provocado una fractura. “Las cosas que pasan no separan al grupo, no nos separaron y no nos van a separar”, aseguró. También afirmó: “Tengo un grupo que cree en la idea del entrenador. Ellos creen en mis ideas”.

Los futbolistas acompañaron públicamente ese discurso. Vitinha reconoció que habían sido días “días agitados”, pero destacó la reacción del equipo: “Todos vimos lo que pasó, tenemos redes sociales. Intentamos mantener el foco en el partido y creo que respondimos de la mejor manera”. Gonçalo Ramos también buscó quitarle incidencia a la controversia al afirmar que “los asuntos externos no influyen”.

Los hinchas se manifestaron también en las tribunas por Ronaldo LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

El delantero había abandonado la concentración el miércoles, poco después de una conferencia de prensa de Jesus, y posteriormente confirmó su decisión mediante un comunicado en redes: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”.

El origen de la ruptura se remonta al partido anterior, cuando Cristiano permaneció entre los suplentes durante toda la victoria ante Noruega. Jesus defendió posteriormente su autoridad para tomar la decisión: “Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banco. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol”.

Ahora, mientras Portugal se prepara para recibir este domingo a Noruega, desde las 15.45, en el estadio do Dragão en Oporto, las miradas vuelven a estar fuera de la cancha. Jesus ya anticipó que después de ese compromiso estará dispuesto a hablar sobre el caso “sin escapar” de las preguntas y reconoció la dimensión que Ronaldo conserva para el seleccionado: “Es un símbolo y una figura. Eso no está en discusión”.