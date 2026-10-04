Barracas Central se lo ganó de guapo 3-2 a Atlético Tucumán por un doblete de Nicolás Orsini

Barracas Central suele ser noticia por los polémicos arbitrajes que rodean muchas de sus actuaciones, pero en su visita a Atlético Tucumán hubo una importante excepción con nombre y apellido. Nicolás Orsini, el delantero que se desvinculó de Boca y jugó su segundo encuentro en el Guapo, se desahogó. Porque marcó un doblete vital, aportando el triunfo en la última jugada de un partido lleno de emociones en la segunda mitad: 3-2 para escalar en la zona B del torneo Clausura.

El cordobés fue comprado por Boca a mediados de 2021, jugó su último encuentro con la camiseta azul y oro hace más de tres años y recién se desvinculó en julio último. En el Monumental José Fierro se tomó varias revanchas juntas. Primero, porque su último gol había sido hace un año y casi cinco meses, vistiendo la camiseta de Platense, uno de los clubes a los que se sumó a préstamo desde la Ribera. Y, en segundo lugar, porque su influencia fue clave para los tres puntos: contó que se tomó el debido tiempo para sentirse en plenitud y vivir jornadas como la de esta tarde.

La tarde tucumana había arrancado encarrilada en favor del local, que tuvo en Nicolás Laméndola otro aporte. Atlético Tucumán

Su repertorio tuvo un bombazo para que Barracas revirtiera el resultado por primera vez en la tarde tucumana, acaso el gol que parecía cerrar la victoria a falta de 15 minutos, pero la insistencia del Decano volvió a exigir que el delantero estuviera en el lugar indicado para un testazo ganador.

“Es mi primer partido con el equipo en el campeonato (el anterior fue por Copa Argentina). Me costó un poco agarrar ritmo por estos seis meses que estuve apartado en Boca, pero estoy muy contento porque me fui adaptando al grupo, agarrando la idea. Me tomé el tiempo para sentirme que estaba al cien por ciento y hoy se vio de la mejor manera”, declaró muy conforme con su desempeño una vez que fue reconocido como figura del encuentro.

¡¡LE ROMPISTE EL ARCO, NICOLÁS!! Orsini se encontró con la pelota dentro del área y no perdonó: ¡Pura potencia y 2-1 de Barracas vs. Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro!



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Sólo jugó la segunda mitad, ingresando en el entretiempo -en lugar de Facundo Bruera- en el marco de un triple cambio que ordenó el entrenador Damián Ayude y le terminó cambiando la cara ante la desventaja del primer tiempo. Nicolás Laméndola, de habituales apariciones goleadoras para Atlético, abrió el marcador entre varios defensores dormidos, cuando poco ocurría en el desarrollo.

El complemento fue todo lo contrario, las acciones fueron frecuentes por una postura visitante mucho más decidida en el manejo y la agresividad ofensiva. Los ingresos de los jóvenes Enzo Taborda y Tomás Lavezzi, hijo de Ezequiel, serían igual de importantes. “Le cambiaron la cara al partido”, los reconoció el goleador de la jornada.

¡¡LO GANÓ BIEN DE GUAPO!! ¡CENTRO DEL POCHITO LAVEZZI Y CABEZAZO DE GOLEADOR DE ORSINI PARA SU DOBLETE Y EL 3-2 AGÓNICO DE BARRACAS SOBRE ATLÉTICO TUCUMÁN!



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De hecho, se juntaron en la igualdad. El segundo lanzó un centro que cruzó el área y Taborda apareció por el fondo para definir ajustado, a los 12 minutos. Aunque la perla la pondría Orsini a falta de un cuarto de hora, cuando pescó una pelota suelta tras un tiro libre y no dudó en el remate furioso que dejó petrificado al arquero Luis Ingolotti.

La felicidad personal parecía opacarse sobre el final, cuando el equipo de Julio Falcioni los arrinconó en busca de la paridad y la consiguió mediante un cabezazo de Maximiliano Villa, cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin. Y cuando no parecía sobrar tiempo para mucho atrevimiento más, el hijo del “Pocho” desbordó, gambeteó dos veces y centró perfecto para que Orsini cabeceara hacia un palo, que introdujo el balón e hizo estallar de alegría al plantel Guapo.

Lo mejor del partido

“Nos estaba faltando esta cuota de suerte, de tener situaciones. Hoy hicimos un buen partido, no merecíamos arrancar perdiéndolo, pero se dio así. Teníamos que dar la cara en el segundo tiempo. Cambiamos un poco la mentalidad, lo fuimos a buscar y gracias a Dios alcanzó”, fue el análisis del exatacante de Unión, que volvió a sentir el gol, la materia que se le exige, después del 10 de mayo de 2025, cuando le convirtió con el Calamar a Racing.

El éxito le permitió a Barracas alcanzar los 15 puntos, superar a su rival de esta tarde en la tabla de posiciones y meterse parcialmente entre los ocho primeros.