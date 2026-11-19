La selección argentina Sub 17 debutó este jueves en el Mundial de la categoría que se disputa en el Complejo Aspire Zone de Qatar con una derrota frente a Australia 2 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C que se disputó en la cancha N° 8 con arbitraje de Michael Venne.

Los goles del equipo oceánico fueron en el segundo tiempo. El primero fue en contra, del argentino Álvaro Güich y el otro de Akol Akon, a quien inicialmente se lo anularon por presunto offside pero, luego, se corroboró a través del VAR que estaba habilitado. Sobre el final fue expulsado Ulises Benjamín Vallejo.

La selección argentina debutó con una derrota en el Mundial Sub 17 x/@argentina

En el otro encuentro de la zona, Mozambique, el próximo rival de la albiceleste, goleó a Dinamarca 4 a 0 y domina la tabla de posiciones junto a los australianos, ambos con tres puntos.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

9.30: Dinamarca vs. Australia - Cancha número 4

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones la Argentina se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

Todos los partidos de la Argentina se transmiten en vivo a través de DSports, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El próximo rival de la selección Sub 17 será Mozambique x/@Argentina

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Ulises Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

Diego Placente eligió a 21 jugadores para disputar el Mundial Sub 17

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.