Resultado de River vs. Banfield: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

River Plate, en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet, derrotó a Banfield 3 a 2 este domingo como visitante en el estadio Florencio Sola en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

El Millonario, que contó con el apoyo de su público en las tribunas, abrió el marcador a los 32’ por intermedio de Sebastián Driussi. Antes de que termine el primer tiempo, Thiago Almada amplió la diferencia con un penal que ejecutó dos veces y que en la primera ocasión el arquero Diego ‘Ruso’ Rodríguez atajó el remate, pero que se tuvo que repetir porque jugadores del Taladro invadieron el área y el VAR le notificó a Leandro Rey Hilfer.

En el complemento, el conjunto de Pedro Troglio descontó con un cabezazo de Bruno Sepúlveda, pero Ángel Correa, de gran actuación, le dio tranquilidad a los suyos cinco minutos después con un tanto que sentenció la historia a favor del equipo del barrio porteño de Núñez más allá de, sobre el final, otra anotación de Sepúlveda.

Con su segunda victoria en el campeonato, River llegó a los siete puntos y quedó undécimo en la tabla de posiciones de la zona B, mientras se desarrolla la séptima fecha. El único club que puede superarlo es Racing, siempre que derrote a este domingo por la noche a Independiente Rivadavia en Mendoza, porque tiene cinco unidades.

El Millonario atraviesa una crisis deportiva muy importante. En el inicio del Clausura perdió cuatro encuentros seguidos y, aunque sumó en las últimas tres jornada, todavía está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final. El mal segundo semestre incluye, también, las eliminaciones en octavos de final de la Copa Argentina a manos de Aldosivi de Mar del Plata y de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.

El Taladro, por su parte, dejó pasar una buena ocasión para meterse en puestos de acceso a los playoffs y quedó 12° con siete puntos producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En la continuidad del torneo, donde necesita sumar unidades para engrosar su promedio y no sufrir con el descenso a la Primera Nacional, visitará al Tiburón, recibirá a Barracas Central e irá a La Plata a jugar con Gimnasia.

El elenco ahora comandado por Ponzio solo compite en lo que resta del año en el Clausura. Sus próximos partidos serán vs. Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental, Atlético Tucumán y Huracán.