Resultados del Mundial hoy: así terminaron los partidos de este sábado 13 de junio

Este sábado 13 de junio continuó desarrollándose el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la tercera jornada se disputaron dos partidos correspondientes a la primera fecha de los grupos B y C. En la Argentina todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y, de acuerdo a la importancia de cada encuentro, la oferta es mayor o menor.

En canchallena.com se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante durante cada encuentro y consultar todo lo que dejaron una vez finalizados.

Brasil jugó un gran partido con Marruecos; lo que prometía fue y terminaron igualando 1 a 1 Adam Hunger - FR110666 AP

El primer compromiso del día fue Qatar vs. Suiza en el Levi’s Stadium de San Francisco, correspondiente a la zona B, en la que Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1 a 1 este viernes. Y también fue paridad 1 a 1, un resultado histórico para los asiáticos, que por primera vez y en su segunda participación, sumaron en un Mundial.

Luego se enfrentan Brasil y Marruecos, por el Grupo C, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en lo que a priori era una promesa de partidazo. Y no defraudaron. Si bien ese juego también terminó 1 a 1, se trató de un gran partido que tuvo en dos golazos (ya de los mejores del Mundial), el plus de la jornada.

Por último Haití y Escocia se enfrentaron en el Gillette Stadium de Boston, en el cierre de la jornada inicial de la zona C y con la vuelta del equipo centroamericano a esta competencia desde 1974.

Partidos y resultados del sábado 13 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Qatar 1-1 Suiza - Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos.

Brasil 1-1 Marruecos - MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unido.

Haití vs. Escocia - Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

La Copa del Mundo se desarrolla en Norteamérica hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que en Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y ahora se deben afrontar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Qatar hizo historia este sábado en el Mundial al conseguir su primer punto en la competencia que juega por segunda vez Eakin Howard - FR171640 AP

Pantallas del Mundial 2026

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Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.