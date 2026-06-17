Resumen y goles de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La selección argentina inició su camino hacia la defensa del título con una contundente goleada por 3 a 0 frente a Argelia. Lionel Messi convirtió los tres goles, y además de hacerlo por primera vez en este tipo de competencia, igualó a Miroslav Klose en lo más alto de la tabla de máximos artilleros de la Copa del Mundo. El próximo partido de la albiceleste será el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino), frente a Austria. Todos los detalles están en canchallena.com.

A los 5′ del primer tiempo, Messi puso en ventaja a la Argentina tras una gran asistencia de Lautaro Martínez, pero el gol fue anulado de inmediato por posición adelantada. Minutos después, a los 8′, Fares Chaibi anotó un tanto para los africanos, pero también estaba adelantado. Sin embargo, esta vez, tuvo que utilizarse el sistema automático para detectar la posición del delantero de Eintracht Frankfurt, ya que en primera instancia el gol había sido convalidado.

Lautaro Martínez habilitó a Lionel Messi en el primer tanto, que fue anulado por fuera de juego Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Las buenas noticias para el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegaron a los 17′ por intermedio de Messi. El astro rosarino demostró estar más vigente que nunca y, con un golazo desde afuera del área, convirtió el 1 a 0 parcial. Desde entonces, a la Argentina se la nota cómoda. Priorizó la tenencia de la pelota y las triangulaciones en espacios cortos, con Enzo Fernández en un buen nivel. En los últimos minutos de la etapa inicial, Argelia adelantó líneas para intentar llevar peligro al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, pero no lo consiguió.

En el comienzo del complemento, Nahuel Molina ingresó en lugar de Gonzalo Montiel. El lateral derecho de River no la pasó bien en los primeros minutos y fue superado en varias ocasiones por Chaibi. Sin embargo, con el correr del reloj agarró confianza y levantó el nivel. El 4 de Atlético de Madrid volvió a jugar después de más de un mes, ya que el 9 de mayo había sufrido un desgarro muscular grado 1 en el muslo izquierdo.

La selección argentina se lució en Kansas City y comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho picture alliance - picture alliance

A los 55′, Scaloni realizó dos modificaciones más. Julián Álvarez entró por Lautaro Martínez y Nicolás González reemplazó a Thiago Almada. La ‘Araña’, el favorito del DT para ser el delantero titular de la selección argentina, se recuperó recientemente de un esguince en el tobillo derecho. El ex-Juventus, por su parte, también llegó con lo justo por un desgarro en el muslo izquierdo, pero logró mejorarse a tiempo para debutar en una Copa del Mundo.

A los 60′, Messi aumentó la ventaja argentina en el marcador. Alexis Mac Allister vio el espacio y remató desde afuera del área para que, tras una mala primera atajada del arquero Luca Zidane, el capitán anote el 2 a 0. Pero no se conformó. Poco más de 15 minutos después, a los 77′, concretó su primer hat-trick en un Mundial con un golazo desde la medialuna del área tras una gran asistencia de Nico González. Y el premio fue doble, porque con los tres tantos de hoy igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia del certamen, con 16.

Lionel Messi festeja el tanto que abrió el marcador frente a Argelia; luego, anotó dos más Aníbal Greco - La Nación

Tras su tercer gol, el 10, que además oficializó su récord de seis participaciones mundialistas (como Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa) fue reemplazado por Nico Paz, uno de los principales exponentes de la nueva generación argentina. El mediocampista de Como 1907, de Italia, jugó sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

El próximo partido de la albiceleste será el lunes 22 de junio, a las 14 (horario argentino), ante Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.