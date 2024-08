Riestra vs. Sarmiento: la insólita situación por la que el equipo local llegó a tener 12 jugadores

Escuchar

El fútbol campeón del mundo tiene cosas insólitas. La más reciente sucedió este sábado en la Liga Profesional. En su cancha, Riestra acababa de ponerse en ventaja sobre Sarmiento por 2-1, en la fecha 12. Habían transcurrido 39 minutos del segundo tiempo y el equipo local anunció que iba a hacer dos cambios a la vez, en una ventana. En uno de ellos iba a salir Brian Sánchez, que había ingresado como suplente en la primera etapa y conseguido el gol del empate parcial, e iba a ingresar Delfor Minervino. El cambio fue a medias: Minervino entró, pero Sánchez no salió.

Y durante unos segundos, el equipo local tuvo 12 jugadores en el campo. El árbitro, Guillermo Laza, dejó seguir el juego. Y se sucedieron dos paradojas. Por un lado, el propio cuerpo técnico de Riestra, encabezado por el entrenador Cristian Fabbiani, se quejaba de que tenía un futbolista de más, con gritos y gestos al referí y hasta con un colaborador metido un poco en la cancha para reclamar: “¡Tenemos uno más!”. Y por otro, estando en ventaja y con ese hombre extra, el conjunto de Villa Soldati sufrió por una acción de gol de Sarmiento. Desde detrás de la línea media de la cancha, el defensor Franco Paredes lanzó un pelotazo –muy bueno– para Gabriel Gudiño, que bajó la pelota en el área y remató en diagonal, alto.

Una escena del controvertido partido Fotobaires

Además, superado el peligro, el defensor Alan Barrionuevo protestó con un puñetazo al aire mirando hacia donde estaban los integrantes de su cuerpo técnico. Y nadie de Sarmiento había notado la irregularidad que perjudicaba al cuadro de Junín. Una escena insólita desde todas las perspectivas.

A todo esto, el propio Brian Sánchez, que a esa altura ya era un protagonista central del partido (entró como suplente, empató, se lesionó, no salió cuando debía), se defendió ante el cuarto árbitro: “¡Bajaste muy rápido el cartel!”, le recriminó cara a cara, mientras el hombre de negro le hacía ademán de que saliera y el futbolista le apartaba la mano, enojado.

LO MÁS INSÓLITO DEL AÑO: RIESTRA DEFENDIÓ ¡¡CON 12 JUGADORES EN CANCHA!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fhOQ16jLsR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2024

Hubo, además, otro episodio curioso. Israel Damonte, el entrenador de Sarmiento, fue expulsado por un exceso. Como el estadio de Riestra es pequeño, el DT siguió dando indicaciones desde una ventana, con rejas, que se asemejaba, para los más ilusorios, a una pequeña celda. A puro grito, el conductor del elenco de Junín siguió dando indicaciones, como si nada pasara.

Fue un choque entre dos equipos comprometidos por el descenso. Al final, Riestra se quedó con un enorme triunfo sobre Sarmiento de Junín en el pintoresco estadio Guillermo Laza por la duodécima fecha de la Liga Profesional. Joaquín Gho abrió el marcador para el Verde y el Malevo lo dio vuelta a través de Brian Sánchez y Jonathan Herrera.

¡Increíble! Damonte, expulsado, sigue protestando... ¡desde el vestuario!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LKOHfgc9ro — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2024

Ahora, Riestra sueña con la permanencia, con la impresionante campaña como local y complica a Sarmiento. “Si jugamos con 12 fueron dos o tres segundos. De hecho, nosotros hicimos que Tello parara el partido para avisarle que habíamos metido dos jugadores y al línea se le pasó el que tenía que salir. Pero la verdad, estamos tranquilos porque los pasamos por arriba, entonces, lo que diga el rival no me interesa”, resultó el monólogo del Ogro Fabbiani, el conductor de Riestra.

“Cuando vi el cartel, era mi número, me imaginé que podía salir. Jugamos unos 10, 12 partidos con 12, pero nosotros quisimos parar el partido. Facundo (el árbitro) no entendía nada y el cuarto (árbitro) me echó la culpa a mí, pero si bajó el cartel tan rápido... Yo no tenía nada que ver, salí como pude”, trató de explicar Brian Sánchez, uno de los protagonistas de la insólita jugada en la que Riestra defendió con 12 jugadores.

Deportivo Riestra consiguió un valioso triunfo Fotobaires

Gastón Sauro, jugador de Sarmiento, fue terminante. “En un momento Deportivo Riestra jugó con 12 jugadores. Yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores. Más en un partido de esta importancia donde nos estamos jugando cosas importantes. Nos estamos jugando la permanencia y el equipo rival juega con 12 jugadores. Es algo que no puede pasar. No puede ser que ninguno de la terna arbitral no se haya dado cuenta...”, advirtió.

"ESTAMOS TRANQUILOS PORQUE LOS PASAMOS POR ARRIBA, LO QUE DIGA EL RIVAL NO ME INTERESA." El Ogro Fabbiani se refirió a la jugada polémica en la que Riestra defendió con 12 jugadores ante Sarmiento en la #LigaProfesional.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/roU5BdH7lW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2024

En la tabla anual, Sarmiento suma 22 unidades, solo están debajo Tigre y Central Córdoba. Riestra está algo más aliviado, con 31. En cuanto a los promedios, Sarmiento está en una posición similar, en el puesto, 26°, mientras que Riestra está un par de escalones arriba. La lucha por la permanencia sigue al rojo vivo, más allá de que algunos rumores dan cuenta de que no habría descensos en esta temporada. Habrá que esperar.

“Fútbol argentino. No lo entenderías”, expresó sonriente alguna vez, en un video promocional, Claudio Tapia, el presidente de AFA. Nunca tan cierto.

LA NACION