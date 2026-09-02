Riquelme analizó el presente de Boca, los posibles refuerzos y la ampliación de la Bombonera

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, analizó el presente del club porteño y, en el marco del cierre del mercado de pases, dijo que está “muy contento” con los refuerzos que abrochó el Xeneize. Además se refirió a la ampliación de la Bombonera, una de las banderas de su gestión.

En el período de transferencias de mitad de año, Boca trajo al arquero Álvaro Montero, desde Vélez; Sebastián Villa, desde Independiente Rivadavia; Leandro Lozano, desde Argentinos Juniors; y Enner Valencia, en condición libre desde Pachuca, México. Al respecto, Riquelme detalló que su intención fue complacer al entrenador Rodolfo Arruabarrena.

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos. El técnico quería a Álvaro y tuvimos la suerte de hablar con él y su representante en el Mundial y hoy defiende a nuestro arco. Quería al lateral derecho [Lozano] que tiene, que se recuperó de algunas molestias. El DT quería a un delantero que tenga las características de Villa y pudimos traerlo. Y Valencia es un jugador mundialista”, sostuvo.

🔵🟡🗣️ "ESTAMOS MUY CONTENTOS CON EL MERCADO DE PASES QUE HICIMOS"



Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió a las incorporaciones de Boca en este mercado. pic.twitter.com/mPjcwNlXaW — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Por otro lado, Riquelme habló sobre algunas bajas que tuvo el Xeneize en términos de lesiones: “Pensábamos que [Adam] Bareiro no iba a tener este tema, así que ahora hay que acompañarlo, igual que a Tomás [Aranda]. Si cada vez que se lastima un jugador vamos a buscar a alguien, cuando se recuperen todos vamos a tener a cuatro en cada posición. Nosotros tenemos un buen plantel y estamos contentos, con mucha ilusión y ganas de seguir compitiendo. El DT está contento con el equipo que tiene, sumado a los chicos de inferiores que suben”.

En esta línea, Riquelme lanzó elogios contra Aranda, que pocos meses después de debutar en la primera división se afianzó y terminó usando la número 10, hasta que se fracturó su peroné derecho la semana pasada. “Es un jugador con muchas condiciones, técnicamente muy bueno. Tuvo la suerte de estar en los últimos amistosos de la selección y compartir con Messi. Eso le ha hecho muy bien. Volvió y se lo veía más serio que antes porque se ve que se dio cuenta de que no hay nada más lindo que esto. Ahora le tocó lesionarse. Cuando las lesiones tienen que pasar pasan. Si Dios quiere va a tener una carrera muy larga”, expresó.

🗣️ Juan Román Riquelme se refirió a Tomás Aranda y su lesión: "ES UN JUGADOR CON MUCHAS CONDICIONES, LE CAMBIÓ LA VIDA EN MUY POQUITOS MESES. VA A TENER UNA CARRERA MUY LARGA Y DE ESTA LESIÓN NO SE VA A ACORDAR NADIE". pic.twitter.com/EguRpGMUeo — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

El exfutbolista también destacó el nivel de Alan Velasco, quien en la fecha anterior, ante Lanús, tomó el lugar de Aranda. “Ha hecho cosas muy buenas el último partido, pero le está faltando una cuota de suerte. Es la responsabilidad que tiene un jugador cuando viene a Boca. Tiene mucha presión, pero cuando las cosas salen bien la gente te demuestra su cariño. El hincha de Boca confía en Alan por más que a veces se escuchen muchos murmullos”, comentó.

A su vez, Riquelme felicitó a Lautaro Bianco, una de las promesas de Boca que subió a la primera en la última fecha y se postula como una de las apuestas del Xeneize. El presidente lo definió como “habilidoso y rápido” y manifestó: “Ojalá que todo lo que está demostrando en inferiores lo pueda implementar en el primer equipo. Cuando subió a reserva le costó un poco y después se acomodó. Esperemos que pueda disfrutar. Va a estar rodeado de grandes jugadores”.

La ampliación de la Bombonera

Luego de que Boca inaugurara el Hard Rock Café que se construyó en la Bombonera -con capacidad para 300 cubiertos y un salón exclusivo para eventos-, Riquelme expresó su “felicidad” por los cambios en el estadio y aseguró: “Va mejorando”. “El plateísta lo merece y a mí me da mucha felicidad. Recibimos muchos mensajes de gente que se siente feliz de estar cómoda. Al final, ellos son los dueños de esta casa. Cada cosa que prometemos la vamos a cumplir”, indicó.

🗣️ "NO ESTOY MUY AL TANTO DE LO QUE HA PASADO EN VÉLEZ - RIESTRA, PERO HAY QUE CONFIAR"



✍️ Juan Román Riquelme, en la previa al cruce entre Boca y el Fortín por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/ur0uogDatm — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Además, anunció que el Xeneize recibió una autorización de la unión de las parcelas para construir un polideportivo para otras disciplinas, como básquet, vóley y futsal, entre otras. Respecto a ese tema, remarcó: “Hace unos meses nos dijeron que no, pero seguimos presentando papeles y ahora sí nos dieron el permiso. Estamos en el último paso para poder arrancar con la obra”.

En cuanto a la ampliación de la Bombonera, Riquelme aclaró que no hubo novedades desde que, en marzo, presentó un proyecto. “El día que tengamos posibilidades de agrandar la cancha lo voy a decir. Mientras tanto vamos a seguir tratando de cumplir con el hincha”, marcó.