Riquelme defendió el regreso de Sebastián Villa a Boca: “Ya cumplió con su sentencia”

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló este miércoles desde la Bombonera sobre el fichaje de Sebastián Villa, exfutbolista del club, que fue cuestionado por las denuncias por violencia de género y abuso sexual en su contra y por declaraciones que hizo tras su salida. Al respecto, el dirigente marcó, en diálogo con Tyc Sports: “Nadie se cuestionaba nada cuando estaba en Mendoza [en Independiente Rivadavia]. Él ya cumplió con su sentencia”.

“Yo soy el presidente, no el técnico, pero parece que lo soy por cómo me preguntás. Estamos contentos con cada jugador que llega al club. Pensamos que es para mejorar lo que tenemos. Siempre queremos un plantel más competitivo”, siguió y luego focalizó en el delantero colombiano: “Cuando tuvimos la suerte de que esté en el club hemos vivido momentos bastante raros; yo fui futbolista y lo he vivido de cerca”.

En esta línea, explicó: “A Sebastián lo hacían ir a declarar los mismos días de los partidos. Hemos vivido cosas raras y con él fuimos claros y sinceros. Le dijimos que iba seguir jugando y que cuando tengan una decisión, sea el juez o quien sea, si no pasaba nada seguía. Y si era sentenciado, dejaba de jugar”.

Luego, Riquelme aclaró que, tras la resolución, Boca tomó la decisión de que no siga en el club. Asimismo, el dirigente sostuvo que, durante su tiempo en Independiente Rivadavia, el caso no tomó tanta repercusión mediática como en el conjunto porteño y, respecto a la situación judicial de Villa, afirmó: “Ya cumplió su sentencia”.

🗣️ Juan Román Riquelme dialogó mano a mano con TyC Sports y se refirió a la incorporación de Villa y recordó su etapa anterior: "Hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día del partido". En la misma línea, se expresó respecto a sus… pic.twitter.com/UQez5vhYke — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

En cuanto a los motivos futbolísticos del fichaje, el exfutbolista aseguró que el nuevo entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, quería la compra de un delantero y desde la dirigencia consideraron que Villa cumple con todas las condiciones para el rol. “También tenemos claro que a algunos les lleva más tiempo adaptarse al mundo Boca y él tiene esa ventaja de que conoce todo”, continuó.

Por otra parte, Riquelme desmintió que Villa le haya exigido dinero a Boca y aclaró: “Después del juicio, para jugar en otro lado tenía que hacerle una demanda a nuestro club porque sino no se lo permitían. Pero él jamás se presentó a pedir plata en ningún lado”.

“Yo trato de ser lo más claro posible: en la vida todos merecemos una oportunidad. Cuando estuvo acá le dijimos que iba a jugar hasta el último día, y ese tema se habló mucho. Se decía que, aunque fuera sentenciado, Boca iba a seguir contando con él. Nosotros no salimos en la tele porque no lo creímos necesario. Hicimos lo que hablamos con él y él lo tenía claro”, expresó.

Respecto al presente del futbolista colombiano, el presidente dijo que se lo ve “muy contento” porque fue padre hace 30 días. “Esperemos que pueda disfrutar porque queremos eso, que juegue a la pelota, y creemos que nos puede dar cosas que el equipo está necesitando”, subrayó.

En este contexto, Riquelme se refirió a la situación de Exequiel Zeballos, una de las figuras de Boca de los últimos meses. El club italiano Napoli pretende al extremo, sin embargo, existen dificultades en la negociación con Boca, ya que el jugador tiene contrato hasta diciembre, hay inconvenientes para renovar, y el equipo extranjero apunta a sumarlo después de esa fecha.

“Él entrena con el plantel, tiene contrato hasta diciembre. Yo no tengo nada que ver con Napoli. Si él es jugador hasta diciembre, cumpliremos como corresponde con todos los futbolistas que tenemos cada mes como tiene que ser porque somos un club muy ordenado”, sostuvo.

🗣️ "SABEMOS QUE NOMBRARON A MUCHOS. YO SOY DE HABLAR MUY POCO. HE HABLADO CON ARRUABARRENA Y CON NADIE MÁS"



Juan Román Riquelme reveló que Rodolfo "no dudó un segundo en venir" y que "es una persona muy seria". El presidente de Boca se refirió a la flamante incorporación del… pic.twitter.com/WxJMkcJYKM — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

La vuelta de Arruabarrena

Tras la salida de Claudio Ubeda después de la eliminación de la Copa Libertadores, Boca anunció como reemplazo a Rodolfo Arruabarrena, quien ya había dirigido al club entre 2014 y 2016. Riquelme aseveró que la contratación generó repercusión y defendió su idea futbolística.

“Hablamos mucho de fútbol con la gente del club y tomamos las cosas con calma. Sabemos que se ha hablado mucho. Yo soy de hablar poco, pero lo hice con Arruabarrena y nadie más. Es alguien a quien quiero mucho y tuve la suerte de tenerlo de compañero en el club y después en Villarreal muchos años”, continuó.

Además manifestó: “Compartimos muchísimos días, noches y años jugando a la pelota, comidas entre las familias. Él ama al club como los bosteros y no dudó un segundo en venir. Ahora a trabajar mucho. Él es una persona muy seria y esperamos que este semestre podamos disfrutar mucho”.

El balance del primer semestre

En otro tramo de la entrevista, Riquelme analizó los primeros seis meses del año de Boca, en los que el Xeneize ganó un superclásico pero quedó eliminado del torneo local y la Copa Libertadores. El presidente definió a la competencia como “complicada” y apuntó a mejorar en el segundo semestre.

🗣️ RIQUELME ROMPE EL SILENCIO EN TYC PORTS: "ESPEREMOS QUE MAÑANA LA BOMBONERA SEA UNA FIESTA"



El presidente de Boca habla mano a mano en la previa al encuentro ante O´Higgins por los 16vos de final de la Copa Sudamericana, en el sector L del Estadio, donde mañana se inaugurará… pic.twitter.com/sAAbrkshl4 — TyC Sports (@TyCSports) July 22, 2026

“Yo siempre funcioné igual. Cuando fui jugador e futbol y tuve la suerte de jugar acá me quedó claro que jugás para darle alegrías a los hinchas. Llegó un momento que ya no jugas por tu mamá, papá o hijos, sino por el hincha. Porque si te va bien tu familia está contenta, es natural. Jugas para los que no sabes el nombre”, indicó.

Luego siguió: “Sobre el fútbol argentino, es complicado porque cuando ganamos el clásico hasta se compraban remeras con la cara de nuestro entrenador en ese momento y que llevaba 13 partidos sin perder, que era una maravilla. Y cuando quedamos afuera ya no era lo mismo”.

De cara al futuro, Riquelme afirmó que Boca tiene un plantel competitivo, como para ganar la Copa Sudamericana, y destacó a Tomás Aranda, quien, tras la salida de Edinson Cavani, usará la número 10: “Es un chico con mucha técnica y condiciones que salen naturalmente. Ha jugado y lo tomó de manera normal, pensando en la edad que tiene. Pero tenemos que cuidarlo y apoyarlo porque sabemos que acá se da de una manera muy rápida. Se juegan dos o tres partidos y ya tomamos a los jugadores como si fueran el nuevo Messi”.