Juan Román Riquelme ya fijó su posición política para las elecciones en Boca

Se tomó su tiempo y estudió cada movimiento. Esperó el momento indicado y eligió Fox Sports, una señal en la que se siente cómodo. Se puso delante de un micrófono y lanzó la noticia que quebró el mapa político de Boca, justo en la jornada en la que cierran las listas para las elecciones del 8 de diciembre próximo. Juan Román Riquelme aceptó el reto y acompañará a Jorge Amor Ameal en las próximos comicios de la entidad de la Ribera. El eterno 10 xeneize será parte de la fórmula: ocupará el lugar de vicepresidente segundo en la lista de Jorge Ameal y Mario Pergolini. A pesar de que Riquelme había pedido la unidad de todas las listas para estas elecciones y que eso finalmente no sucedió, entendió que debía participar de la vida política de Boca.

Además, sacudió el mundo Boca con la postergación de su partido despedida, que estaba programado para el 12 de diciembre. "El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Es lo normal (suspenderlo). Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. Y no me parece que esté bien que se haga cuando se hagan elecciones. Tengo que pensar en mi club, es lo más importante. Gane quien gane, ojalá que me den permiso para poder hacer el amistoso en junio, cuando se juega la Copa América, que no hay fecha y no se molestaría a nadie. Que juegue Messi y con mi hijo. Tenía ilusión, ya estaba todo armado, pero primero pienso en mi club", explicó.

Sin unidad, Riquelme jugó para la oposición

La unidad política que el ídolo exigió semanas atrás terminó siendo un imposible, como ya se preveía: si bien Daniel Angelici convocó a las agrupaciones opositoras a una reunión en el club para buscar esa unión, tanto las que pertenecen a José Beraldi como las que están detrás de Jorge Amor Ameal desistieron de la propuesta y explicaron, mediante diferentes comunicados, que no querían estar cerca del oficialismo.

Seducido por los candidatos, antes y después de aquel pedido que hizo en el mismo programa de televisión en el que salió a hablar hoy, Román sacó sus conclusiones, negoció y decidió: tendrá un lugar en una de las listas que ostenta las mayores posibilidades de imponerse en ese domingo tan esperado. "Tomé una decisión. Voy a formar parte de la lista de Ameal con Pergolini. Estoy agradecido al oficialismo, porque intentó convencerme, pero tomé esta decisión. Y quiero que la gente lo sepa por mí, no por los diarios o la tele. Creo que tengo posibilidades de volver a casa", anunció hace minutos.

Riquelme se suma a la política xeneize y enfrentará al candidato del oficialismo Fuente: LA NACION

¿Qué lugar ocupará? "Voy a ir de vicepresidente segundo. Tanto como Ameal como Mario (Pergolini) van a acompañarme. Voy a hacerme cargo del fútbol, que es donde creo que puedo ayudar. Esperemos encontrarnos con un club económicamente muy fuerte para ver si podemos pelear las competencias hasta el final", detalló Riquelme. Sí, esa función que tanto le pedían los hinchas a un hombre al que le sobra entendimiento sobre la cuestión vinculada a la pelota. Y no será el único exfutbolista metido en ese sector: Jorge Bermúdez y Sebastián Battaglia lo acompañarían.

Aunque tenía el aval absoluto de todos los candidatos, Riquelme empezó a sentir con el correr de las semanas cierta incomodidad por las cercanías a la elección del nuevo presidente: no quiere que su homenaje sufra un "manoseo" en medio del escenario político. Además, los días pasan y aún no se definió cómo y dónde se van a vender las entradas para asistir a la Bombonera, un síntoma de retraso importante con un condicionante claro: la marea de fanáticos que está a la expectativa, que quiere estar presente sea como fuere y que dejará a tantas personas afuera de un evento único. Por todo esos inconvenientes, Román decidió pararlo para más adelante. Las elecciones se pusieron en marcha. Y el máximo ídolo de Boca revolucionó todo.

Riquelme, en frases

"Que la gente vaya a votar el 8 de diciembre y el que gane maneje el club de la mejor manera".

"Yo pedía que estuvieran todos juntos (los candidatos). Sabía que era una cosa bastante complicada y no se pudo".

"Cuando perdimos en Madrid con River, Agustín (su hijo) me pidió por primera vez ayudar a Boca. Ese día mi cabeza cambió. Sigo comiendo la misma cantidad de asados, sigo disfrutando del tiempo libre, pero desde ese día mi cabeza cambió. Así que vamos a hacer lo posible para volver al club".

"Se comunicó Ameal con mi representante después de la última entrevista. Tomé la decisión. Voy a formar parte de la lista de Ameal con Pergolini. Estoy agradecido con el oficialismo porque se comunicó conmigo. Siento que tengo posibilidades de volver a mi casa, a mi club".

"Voy a ir de vicepresidente segundo. Sé que no estoy preparado para ser presidente de mi club, pero en estos tres o cuatro años intentaremos ver cómo están las cosas. Voy a hacerme cargo del fútbol, que es de donde puedo ayudar".

"Si tenemos la suerte de ganar, esperemos encontrarnos con un club que se encuentre fuerte económicamente y tenga un plantel capaz de llegar a lejos en el campeonato y en la Copa".

"No me siento Superman".

"Podría pasar a ser el Bochini de Boca. No perder nunca. Pero tengo ganas de volver a mi club. Y creo que lo puedo hacer bien. Tengo mucha tranquilidad y quiero ver si puedo ayudar a que mi club pueda ganar y que mi hijo pueda festejar".