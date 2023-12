escuchar

Con la obtención del Trofeo de Campeones, luego de dar la vuelta olímpica en la Liga Profesional el 15 de julio pasado, River terminó con saldo positivo su año de transición, el primero completo sin Marcelo Gallardo. Aunque atravesó momentos turbulentos cuando quedó eliminado de la Copa Libertadores, especialmente por las diferencias que surgieron entre los referentes del plantel y Martín Demichelis, el club de Núñez engrosó su lista de títulos oficiales: llegó a 71 entre todas las competencias locales e internacionales, incluyendo el amateurismo.

En ese contexto, más allá de la alegría por la conquista frente a Rosario Central, la noche del viernes dejó varios frentes abiertos durante los últimos minutos de la excursión a Santiago del Estero.

Demichelis y su poder puertas para adentro

El técnico de River cerró el año con dos títulos, el triunfo en ambos superclásicos y el 67 % de eficacia, producto de 111 puntos sobre 165 posibles. Sin embargo, experimentó momentos incómodos en la cálida noche de Santiago del Estero. Compartió la felicidad con Bastian, uno de sus hijos, y Lucas de Vicente, su amigo y representante, pero también quedó expuesta su distancia con Enzo Pérez, el líder del vestuario. Fue evidente la ausencia de un saludo mientras la gente ovacionaba al mendocino en su último partido con la banda roja. A contramano de esa circunstancia, recibió una broma de Enzo Díaz y Esequiel Barco, quienes le vaciaron un enorme recipiente de agua helada en la cabeza cuando le concedía una entrevista a la TV.

Demichelis aplaude en el momento que Maidana reemplaza a Enzo Pérez: no hubo saludo Fotobaires

Con dos semanas de descanso antes de volver al trabajo el 5 de enero, el DT tendrá vacaciones en familia para despejarse y evaluar en detalle cómo afrontar 2024. Pese a las turbulencias que tuvo con los referentes, el Trofeo de Campeones revalidó su crédito y la depuración le permitirá reacomodar las piezas. Cuenta con el respaldo de la dirigencia y sabe que podrá planificar sin urgencias la pretemporada en Estados Unidos.

El estilo de juego que se viene: se acabó la transición

Once dibujos tácticos iniciales utilizó Demichelis en 2023. A excepción de figuras como Franco Armani, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz, nadie tuvo un lugar garantizado. Su idea principal era jugar con extremos, pero con aciertos y errores se adaptó a diferentes coyunturas. Tras consagrarse campeón de la Liga Profesional, cambió de intérpretes permanentemente en el segundo semestre.

Condicionado por su relación con los referentes, el DT podrá moldear el equipo con su impronta luego de este año de transición. Flexible y siempre atento a las características del conjunto rival, su premisa estará ligada a una alineación que tenga un promedio de edad relativamente joven para que la producción futbolística del 2-0 sobre Rosario Central se replique con más frecuencia.

El liderazgo que deja vacante Enzo Pérez

Las lágrimas le invadieron el rostro. Cada palabra fluía mientras la tristeza crecía. Durante los siete minutos que duró su monólogo en el estadio Madre de Ciudades, donde decidió no aceptar preguntas, Pérez expresó un sentimiento de gratitud y orgullo por haber vestido la camiseta de River, el club del que siempre fue hincha. Sin embargo, a la hora de enumerar su gratitud, desde Gallardo por haberlo sumado en julio de 2017 hasta los utileros, pasando por sus compañeros del plantel y diversos empleados, el capitán ignoró a Demichelis. Y, sin entrar en detalles, el significado de su mensaje quedó claro cuando admitió que no consideraba que fuera la circunstancia adecuada para atender consultas. “Sé que tendrán 1.000 preguntas para hacerme, para sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento de hablar porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz, con la tranquilidad de haber dejado todo, de vaciarme como jugador”, explicó el hombre que disputó 241 partidos oficiales en River.

Enzo Pérez y Maidana con el Trofeo de Campeones: ambos serán baja para 2024 Fotobaires

Aunque prefirió evadir los motivos de su salida, una vez más quedó en evidencia que Enzo no pudo recomponer la relación con Demichelis. Las palabras del DT sobre Pérez y otros futbolistas en distintas charlas off the record con el periodismo causaron un malestar irreversible para el ídolo.

Sin el mediocampista de 37 años, el liderazgo del plantel tendrá como pilares en 2024 a Franco Armani, heredero de la cinta, e Ignacio Fernández.

Los números 9

Ante la inminente salida de Salomón Rondón, que por razones familiares buscará una transferencia o la rescisión de su contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, quedaron dos centrodelanteros: Miguel Borja y Agustín Ruberto, de 17 años. De todas formas, hoy el preferido de Demichelis para esa función es Facundo Colidio, autor del primer tanto en el triunfo frente a Central. Sin embargo, no hay que descartar que la dirigencia inicie gestiones para incorporar un 9: la situación de Lucas Alario, sin rodaje de Eintracht Frankfurt (Alemania) representa una enorme tentación.

El caso bomba de Echeverri y lo que puede pasar

En medio de los festejos, las fotos con el Trofeo de Campeones y las despedidas, el foco en un abrir y cerrar de ojos se desvió a un joven de apenas 17 años. “No voy a renovar”, reveló Echeverri, al ser consultado por ESPN sobre su contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Semejante respuesta causó revuelo. Inmediatamente, el Diablito se dio cuenta de la magnitud que tuvo su confesión. Encendió las alarmas y generó que Jorge Brito pusiera paños fríos mientras las redes sociales exponían el desencanto de los hinchas de River. “Dijo lo que no quería decir”, aclaró el presidente, y agregó: “De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club”. Unas horas después, Enzo Montepaone, apoderado del enganche, habló en TyC Sports: “Claudio quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto con la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos”.

El Diablito Echeverri trata de desequilibrar a pura gambeta ante Rosario Central Prensa River

Por lo pronto, el chaqueño tiene una cláusula de salida valuada en 25 millones de euros netos, cifra tentadora para dos gigantes como el Barcelona y Manchester City.

¿Quién va a ser el 10? La competencia entre Lanzini, Pity, Nacho Fernández, Echeverri y Barco

Si bien la camiseta número 10 de River tiene como dueño a Manuel Lanzini, la función de conductor puede estar a cargo de diferentes intérpretes. Además del ex mediocampista de West Ham, Pity Martínez es capaz de ponerse al hombro el equipo mediante su poder desequilibrante. Tanto el mendocino como Lanzini necesitan una buena pretemporada para reencontrarse con sus mejores versiones. Además, Nacho Fernández demostró cualidades para utilizar su experiencia en el armado, mientras que Barco brilló en la final del viernes y también pide pista en un rol protagónico, al mismo tiempo que Echeverri puede asentarse en 2024.