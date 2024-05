Miguel Ángel Borja, de sus asombrosos números en River a por qué todavía no volvió a tener una chance en la selección Colombia

Escuchar

Los números del año de Miguel Ángel Borja Hernández son impactantes. Consolidado como el centrodelantero titular de River, el colombiano lleva 17 tantos en 21 partidos y promedia un festejo cada 89 minutos. El nivel en alza del Colibrí, que viene de convertir por duplicado ante Libertad en el triunfo 2-0 en el Monumental que depositó al Millonario en los octavos de final de la Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes 2025, vuelve a abrir la discusión en Colombia de cara a la Copa América, uno de los grandes sueños del atacante para este año. Pero, por ahora, más allá de un reclamo popular, el técnico Néstor Lorenzo no lo ha citado y su presencia es una incógnita en el torneo continental.

Borja suma 1525 minutos en el año y es el quinto futbolista de River que más ha jugado entre todas las competencias. Titular en 19 de los 21 juegos, solo se ausentó ante Banfield (1-1) por una lesión muscular en el aductor izquierdo y ante Instituto (3-1) por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. Con 17 goles y tres asistencias, fue el máximo goleador de la Copa de la Liga Profesional (13 tantos) y es el actual máximo anotador del equipo en la Copa Libertadores (3). Además, es el segundo delantero sudamericano más goleador del año, solo detrás de Martín Cauteruccio (18 goles en 12 partidos en Sporting Cristal).

Borja, en acción ante dos rivales de Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

Así, el Colibrí está expectante y se entrena día a día con la esperanza de poder tener una nueva oportunidad con su país. Sus números lo impulsan a soñar: ya lleva 40 festejos en 82 partidos desde que llegó en julio de 2022 y es el noveno máximo goleador extranjero de la historia de River, a sólo cinco tantos de Radamel Falcao (45) y a siete de Marcelo Salas (47) para meterse en el Top 5 histórico.

Sumado a eso, ya le convirtió dos veces a Boca y en los últimos dos encuentros mostró una faceta de fuerte personalidad y liderazgo ante los micrófonos: fue el único que alzó la voz en Montevideo tras el mal arbitraje del brasileño Anderson Daronco ante Nacional y aseguró que los reclamos del hincha de River (tras los silbidos a Demichelis y a algunos jugadores) se deben a la exigencia que requiere el club.

Miguel Borja sigue de racha LUIS ROBAYO - AFP

“Nosotros estamos enfocados en lo nuestro. La hinchada de River es exigente y lo sabemos. Es mejor que sean exigentes a que nos mimen y aplaudan mucho. Me encanta cuando la hinchada exige. Sabemos lo que estamos jugando y el club en el que estamos. Somos conscientes de lo que venimos haciendo en cada entreno. La idea de Martín (Demichelis) es clara y creo que vamos enfocados en que cada día va a ser mejor”, sentenció el jugador.

A su vez, el propio Demichelis lo elogió: “Arrancó muy bien el año, te aporta muchísimo gol, había que mimarlo un poco y se ganó esa confianza. Al comienzo empezó con esa incertidumbre de si iba a ser titular o suplente, pero siguió entrenando bien, compitiendo bien, su estadística refleja todo lo que es, ojalá que no se relaje porque nos va a ayudar a ser mejores”.

¿Por qué Borja todavía no volvió a la Selección Colombia? De acuerdo a la postura del actual cuerpo técnico que conduce Néstor Lorenzo, las características de Borja no son prioridad para el actual proceso que tiene un progreso indiscutible: tras no clasificarse al Mundial de Qatar 2022 con Reinaldo Rueda en la dirección técnica, hoy el equipo cafetero lleva 18 partidos invicto, con 13 triunfos y 5 empates desde la llegada de Lorenzo. Es más, el último encuentro que jugó Borja fue justamente un 3-0 a Bolivia el 24/3/2022 en las pasadas Eliminatorias. Ese día fue su último gol con la camiseta de su país.

“No es bueno hablar de jugadores que no están convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la selección para saber si está o no está. Lo quiero y lo admiro. El número (de jugadores convocados) es limitado, pero sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos que tenemos que verlos, que en la Selección han jugado poco y han hecho muchos méritos en otros lados”, dijo Lorenzo en marzo, tras la última citación para los amistosos ante España (1-0) y Rumania (3-2). “Sin duda, siempre va a haber inconformidad con los citados, siempre hay preferencias de otro lado. Trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón. Ninguno está vetado, ninguno está afuera”.

Miguel Ángel Borja, jugando para Colombia, ante un viejo conocido: Emiliano Dibu Martínez Nicolas Aguilera

En las últimas convocatorias, el DT argentino, que conoce a Borja por ser asistente durante el ciclo de José Pekerman en Colombia, priorizó siempre a Jhon Durán (Aston Villa), Luis Sinisterra (Bournemouth), Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia) y Mateo Cassierra (Zenit de Rusia), por su rodaje en el fútbol europeo, y continuó eligiendo a Rafael Borré, pese a que pasó a comienzos de año de Werder Bremen de Alemania a Internacional de Brasil.

Borja fue parte de la selección entre 2017 y 2022, con ocho goles en 27 partidos. Estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2021. Pero, desde que aterrizó en River, no volvió a tener una chance. Ahora, con sus festejos que ya son una rutina, pide pista como el mejor delantero colombiano de la actualidad.