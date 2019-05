River y Paranaense definen al campeón de la Recopa Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 00:39

River y Ahlético Paranaense definirán este jueves al campeón de la Recopa Sudamericana, luego del partido de ida en Curitiba, donde el equipo brasileño ganó apenas 1 a 0 gracias a una soberbia actuación de Franco Armani.

El Millonario intentará ganar este trofeo por tercera vez en la historia, mientras que para Paranaense sería su segundo título en sus casi 100 años de historia, luego de ganar la Sudamericana 2018, que justamente lo metió en este clasificación.

El equipo con conduce Marcelo Gallardo tiene al menos un cambio confirmado respecto del primer encuentro en el césped sintético de la Arena da Baixada. Volverá al equipo titular el caudillo Leonardo Ponzio. "Ponzio va a jugar el jueves. Tengo que ver el último entrenamiento también, pero ya prácticamente tengo el equipo en la cabeza", dijo el Muñeco.

Otra de las variantes será forzada por la expulsión en la ida del lateral Milton Casco, flamante convocado a la selección albiceleste para la Copa América Brasil 2019. Su lugar será ocupado por Fabrizio Angileri. Además, existe la posibilidad de que ingrese el delantero colombiano Rafael Santos Borré, que implicará dejar en el banco a Matías Suárez, figura emergente de los de Núñez en los últimos tiempos y también llamado a la Selección.

"Este va a ser un partido totalmente distinto. Creemos que no hicimos un buen partido en Brasil. Nos sentíamos superados. Tenemos un rival duro, peligroso. Y no suelo pensar ni practicar los penales. No es igual patearlos en un estadio vacío que en uno lleno", dijo Gallardo.

Desde que asumió hace cinco años, el DT riverplatense, ídolo de la hinchada, ganó nueve títulos entre nacionales e internacionales, incluidas las dos Recopas.

"Ser inteligentes"

No se vislumbran cambios en la formación del 'Furacao' (Huracán) en comparación con el juego de ida. No parece estar en sus planes sólo defender la ventaja. "Si viajamos para asegurar lo conseguido (en Curitiba), sufriremos mucho", dijo su entrenador, Tiago Nunes.

El DT dijo tener bien claro que River es "un equipo muy fuerte físicamente que, además, contará con un estadio repleto". "Vamos a tener que ser inteligentes y hacer un trabajo correcto. Pero estamos pasando un momento maravilloso", subrayó.

La estadística no favorece al local. Los equipos brasileños ganaron cinco de las seis finales de Recopa disputadas con escuadras argentinas.

Otro antecedente en favor de Paranaense fue haber eliminado a River en los octavos de final de la Copa Sudamericana-2006. Empató 2-2 de local y lo venció 1-0 de visitante.

Como en las finales no se tiene en cuenta la ventaja de marcar goles en condición de visitante, en caso de empate en puntos ganará el que tenga mejor diferencia de gol. Y si subsiste la igualdad se contemplan tiempo extra y penales.

El árbitro será el chileno Roberto Tobar, asistido en las líneas por sus compatriotas Christian Scheimann y Claudio Río.

Problabes formaciones:

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri - Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio - Rafael Santos Borré, Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Paranaense: Santos - Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi - Wellington, Nikao, Luis González, Bruno Guimaraes - Rony, Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.

Árbitro: Roberto Tobar

Estadio: Monumental

Horario: 21.30

TV: DIRECTV Sports y ESPN 2

AFP