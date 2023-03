Independiente del Valle tuvo su Maracanazo y con acento argentino superó a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

escuchar

Una de esas gestas que marcan para siempre. Quizás el marco y el rival sean los elementos más contundentes, incluso por encima del trofeo en cuestión. Independiente del Valle tuvo su propio Maracanazo, porque el equipo ecuatoriano, con buena presencia argentina, conquistó su primera Recopa Sudamericana, tras vencer por penales (5-4) a Flamengo, en Río de Janeiro.

Todos los elementos se unificaron para una epopeya de magnitud. Una lluvia torrencial y un estadio abarrotado para alentar a Flamengo. Y en ese contexto, Independiente del Valle, el conjunto del argentino Martín Anselmi, resistió las embestidas de un Flamengo que con un gol de De Arrascaeta sintió que podía resolver todo en el tiempo regular, pero el conjunto de Quito supo cómo llevarlo a la prórroga y, después, a los penales.

El equipo ecuatoriano había ganado la semana anterior en el partido de ida por 1-0 con un gol del defensor argentino Mateo Carabajal y esa ventaja le sirvió para planificar la definición en el Maracaná. Cada detalle resultó determinante, por eso Independiente disfrutó de su arquero Moisés Ramírez, que ya había sido el mejor durante el partido y se convirtió en la gran figura de la noche cuando le atajó el penal a De Arrascaeta. Y después, sus compañeros, se encargaron de marcar los cinco disparos a disposición, cuatro de los ejecutantes fueron futbolistas argentinos: Lorenzo Faravelli, Michael Hoyos, Nicolás Previtali y Richard Schunke.

Además del entrenador, son ocho los argentinos que forman parte del plantel de Independiente del Valle: F aravelli, Hoyos, Previtali, Schunke, Cristian Pellerano, Lautaro Díaz , Agustín García Basso y Carabajal . Seis de ellos fueron titulares en la gran conquista del conjunto ecuatoriano (no jugaron Hoyos y Previtali.

Es el tercer título que se le escapa al técnico portugués, Vítor Pereira, desde que asumió como entrenador de Flamengo en diciembre de 2022. Además, de esta caída en la Recopa Sudamericana, sufrió un duro traspié en le Mundial de Clubes, ya que perdió por 3-2 ante el Al-Hilal de Ramón Díaz y se quedó sin final ante Real Madrid.

Martín Anselmi, el DT de IDV sobre esta nueva estrella internacional y del proyecto exitoso que tienen. Súmate EN VIVO a la emisión de 🇪🇨 #SCEcuador, junto a @choboalavarez y desde Brasil con @gisellabuendia. pic.twitter.com/Z0dc8ZFhLJ — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) March 1, 2023

Diferentes es la situación de Anselmi, ya que Independiente del Valle, bajo su dirección ganó la Copa Sudamericana 2022, la Copa Ecuador 2022, la Supercopa Ecuador 2023 y ahora la Recopa Sudamericana 2023 . Solo no pudo conquistar la LigaPro 2022 donde se quedó cerca de disputar la final.

Una de las claves que considera el técnico argentino determinante para que pueda lograr objetivos es que construyó en Independiente un grupo que se cuida como una familia: “ La clave es el equipo, el grupo. Somos una familia y no desde ahora, sino desde junio del año pasado que venimos construyendo una famili a. Se han sumado caras nuevas y tratamos de transmitirles cómo nos manejamos acá dentro, nosotros sentimos, vivimos, respiramos como un equipo y eso nos hace fuerte. El que no está en esa sintonía no encaja. Entonces hoy le toca a un jugador, mañana le tocará al otro, pero eso es impagable”, dijo Anselmi.

LA NACION