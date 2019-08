Rapallini dirigirá por primera vez el superclásico, en el Monumental Fuente: AFP

26 de agosto de 2019 • 19:17

Fernando Rapallini dirigirá un Superclásico por primera vez en su carrera: será el próximo domingo, a partir de las 17, en el Monumental. La designación, que será oficializada el martes por la AFA, no fue bien recibida por los hinchas de Boca.

En el club xeneize recuerdan dos antecedentes del árbitro teñidos de polémica. El más reciente fue una discusión con Fernando Gago, primero, y con Guillermo Barros Schelotto, después. Ocurrió el domingo 12 de mayo de 2018 en un partido disputado en el estadio Tomás A. Ducó entre Huracán y Boca.

"Les faltó el respeto a dos compañeros míos con una jugada. Fue muy soberbio y no me gustó. No voy a tolerar la falta de respeto. No está bueno que los árbitros nos traten así", protestó Gago ante las cámaras de Fox Sports luego del encuentro. En otro lapso del partido (que terminó igualado 3 a 3), las imágenes de la TV mostraron al mediocampista hablando con el Mellizo y contándole que el árbitro les había dicho que eran "horribles" y adelantándole que quedarían eliminados de la Copa Libertadores que estaban disputando (Boca sería subcampeón de River).

La bronca de Gago con Rapallini

Luego del partido, el Mellizo encaró a Rapallini y le recordó su actuación en la Supercopa 2018, disputada en Mendoza. Lo acusó de "no haber jugado para la ley" (fue el cuarto árbitro de aquella final). Las estadísticas muestran que Rapallini dirigió a Boca en 15 partidos, con un récord de ocho triunfos, dos empates y cinco caídas. A River, en cambio, lo tuvo en cinco partidos más, con un balance de doce triunfos, seis empates y sólo dos derrotas.