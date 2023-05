Belgrano vs. Talleres, por la Liga Profesional: un empate 1-1 con polémicas y un penal que no fue cobrado por Rapallini, pero bien jugado por los dos

escuchar

Belgrano y Talleres tuvieron sus momentos para ganar el clásico cordobés, pero finalizaron 1-1 en uno de los clásicos más emotivos de los últimos tiempos, con chances de gol por ambos lados, en un cruce correspondiente a la 17° fecha de la Liga Profesional. Ambos pudieron haber triunfado pero el empate, por los goles de Pablo Vegetti y Nahuel Bustos, estuvo bien.

La primera polémica del clásico cordobés fue a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Fernando Rapallini sancionó penal de Sebastián Longo sobre Ramón Sosa. El juez principal sancionó sin dudar la pena máxima, aunque pareció que el delantero de Talleres es quien fabrica el contacto (se tira sobre la pierna) del volante de Belgrano. El árbitro Rapallini suele tener dificultades a la hora de los penales, muchas veces sanciona los que no son y no sanciona los que son. Encima, en los últimos encuentros tuvo muy poca ayuda del VAR, pocas veces (o casi nunca) lo llamaron para que vea el monitor o revierta un fallo.

Nahuel Losada le puso justicia a la sanción desviándole el remate a Michael Santos (uno de los goleadores del torneo con 10), que ejecutó el penal con cara interna y abajo, al palo izquierdo del arquero. Losada fue una de las grandes figuras de la tarde y no sólo por la acción del penal, sino también por varias atajadas en el segundo tiempo, en donde la T tuvo más chances por los lanzamientos de Villagra y el desequilibrio de Ramón Sosa y Diego Valoyes; hasta el lateral Pasquini fue un wing izquierdo intentando desbordar y tirar centros. Otra gran atajada de Losada fue tras un desborde de Sosa y un centro atrás para el remate a la carrera de Bustos.

Rapallini cobró penal de Longo sobre Sosa; lo atajó Losada, la figura de Belgrano

“Sensaciones amargas, habíamos destrabado un partido chivo, logramos superar al rival y nos pusimos arriba, pero en líneas generales por lo que es el clásico, por lo que se genera, el empate está bien. Trabajamos la cuestión emocional, nos pusimos en ventaja pero nos faltó para conseguir el triunfo”, dijo Losada en declaraciones a TNT Sports tras el partido. Y agregó: “En el partido pasado (ante Boca) me tocó ser protagonista pero del otro lado (por un error en el gol de Payero), y por suerte pude revertir la situación”.

Y la apertura del marcador llegó en tiempo adicionado al primer tiempo: córner ejecutado por Compagnucci desde la derecha y anticipo con el pie derecho de Pablo Vegetti para cruzar el remate. El oficio del 9 es una de las principales virtudes de Belgrano en el campeonato.

PENAL PARA LA T



Gran jugada de Ramón Sosa, Longo lo bajó en el área y Rapallini no dudó en cobrarlo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Po2na7lKqM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2023

Habrá sido uno de los clásicos más intensos de los últimos 20 años, bien disputado por ambos, con chances de gol de un lado y del otro, aunque Talleres generó más.

La calidad de Nahuel Bustos quedó demostrada en la acción del empate. Tras recibir un pase de Benavídez (luego de una recuperación alta de Valoyes de una pelota que él mismo había perdido en ataque), armó una jugada con muy buenos gestos técnicos de controles y la definición, a pura gambetas y amagos, rematada con zurda e inflando la red del arco defendida por Losada.

Donde sí tuvo una participación positiva Rapallini fue a los 11 minutos del segundo tiempo: se cruzaron feo en un intento de ganar la pelota aérea Vegetti y Suárez y terminaron enredados cuando cayeron al piso. Se levantaron y se empujaron, pero el juez del encuentro reaccionó rápido, intervino para calmar las aguas y lo consiguió. Se había generado mucho ruido de una acción simple en la disputa de la pelota.

ERA UN GOLAZO DEL PIRATA PERO NO VALIÓ ❌⚽



Belgrano armó una jugada preparada que terminó con un cabezazo de Hesar, pero se lo anularon por offside#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xjXDx9Idgg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2023

A los 22 minutos de la etapa final, el línea Belatti acertó al sancionar posición adelantada luego de que Ibrahim Hesar convertía de cabeza el 2-1 para Belgrano. Pero cuando nació el primer cabezazo de Vegetti su compañero estaba en off-side.

Sobre los 44 minutos, Alejandro Rébola se “inmoló” y se fue expulsado por un empujó sobre Ramón Sosa en la puerta del área. Sabía que estaba amonestado y vio la segunda amarilla porque entendió (positivamente) que el delantero visitante se estaba yendo de cara al gol.

Lo mejor del partido

Belgrano jugó los últimos seis minutos con un futbolista menos y Talleres, que ya había hecho figura al arquero Losada, cargó con todo el peso del ataque. Pero Belgrano se defendió bien en los últimos minutos.

“Merecimos más del empate. El penal era fundamental, pero no lo pude hacer. En el segundo tiempo jugamos como queríamos, con intensidad. Lo importante es que el clásico fue lindo y no hubo incidentes, eso es para destacar también. Tengo goles más lindos, pero el de hoy fue importante”, dijo Bustos. No es un detalle menor lo que comentó el delantero de Talleres.

