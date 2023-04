River: el acierto del árbitro que contribuyó para el golazo que terminó haciendo Pablo Solari ante Newell’s

escuchar

River y Newell’s jugaron un partido de ajedrez. Estudiado desde lo táctico por los cuerpos técnicos de Martín Demichelis y de Gabriel Heinze, muy parejo desde las resoluciones que se fueron dando pero con la voluntad de los dos de buscar atacar hasta el final. Por eso no sorprendió que uno de los dos (en este caso el Millonario) lo haya ganado en el último minuto de descuento. Lo que sí tuvo como dato curioso es que, en el desenlace, haya sido clave la participación del árbitro Hernán Mastrángelo.

Iban 45 minutos del segundo tiempo y Newell’s tuvo un tiro libre a favor: todos a cabecear, a buscar el triunfo y en un escenario donde el local se hace fuerte, ya que no había perdido partidos en el Coloso del Parque Independencia. “Queríamos ganarlo, por eso hice los cambios que hice, metiendo cuatro jugadores ofensivos como Pablo Solari, Barco, Beltrán y Matías Suárez. No siempre se da y no necesariamente poner más delanteros te garantiza ser más ofensivo... Incluso no sé si merecimos ganar, pero lo buscamos, lo buscamos hasta el final y eso es un mérito de mis jugadores”, dijo Demichelis después del partido en conferencia de prensa.

El acierto de Mastrángelo en el gol de Solari

El acierto de Mastrángelo tuvo que ver con dar ley de ventaja porque en esa pelota parada en contra le terminaron cometiendo infracción a Franco Armani, entre los futbolistas que iban a cabecear. El juez se había llevado el silbato a la boca y corría hacia el área chica del arquero millonario para frenar el juego, pero dijo “¡Siga!”. Y al darle continuidad a la acción, de ahí vino el gran contraataque en velocidad y precisión de sus intérpretes que resolvieron entre Suárez, Barco y Pablo Solari. El arquero Hoyos colaboró estando ubicado demasiado lejos de su arco, pero la jugada ofensiva de River fue muy buena.

Pablo Solari, autor del gol, dijo luego: “Fue un gran desahogo terrible. La última vez que había convertido había sido ante Central Córdoba, en la primera fecha. Estoy muy contento por el triunfo de River, también por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas, en lo futbolístico hace un año que la paso bastante mal por mi abuela, que falleció, pero si la metés estás feliz y ahora estoy saliendo de un momento complicado. Se me fue alguien que muy importante en mi vida, se lo dedico a ella. Prácticamente me crie con ella porque mis papás trabajaban mucho y desde que se fue... Fue una pérdida muy importante en mi vida y estoy saliendo. De a poco estoy saliendo, eso es lo importante”.

El propio Demichelis, que festejó mucho el gol sobre el final, habló en esa dirección. “Pablo (Solari) lo necesitaba, no la estaba pasando bien. Pero es bueno que Pablo lo haya hecho. Es un chico que nunca dejó de trabajar y de entrenarse”.

Lo mejor del partido

Leandro González Pirez, una de las figuras del partido, afirmó: “Estamos todos en la misma sintonía, todos entran lo hacen igual o mejor de los que juegan seguido, el equipo no se resiente, hoy pudimos ganar con esos cambios, y se notó que el equipo no se resiente. Trabajamos mucho para que el equipo no reciba goles, buscamos conectar en las líneas defensivas para no darle espacios al rival. ¿Mi nivel? No sé, uno siempre trata de hacer las cosas bien. De darle para adelante, lo estoy disfrutando muchísimo y espero seguir así”.

