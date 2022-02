River. El candidato sale a la cancha: más millonario que nunca y en busca de confirmar el protagonismo de siempre

Jorge Brito, el flamante presidente, lo dijo al pasar, días atrás, en la presentación de los refuerzos. De cantidad y calidad. “Las conversaciones con Marcelo (Gallardo) quedan en el ámbito privado, pero él siempre dijo que lo importante es lo que viene, no vivir de recuerdos”, sostuvo.

Julián Álvarez sigue siendo el principal arma de ataque de River Twitter @RiverPlate

Es exactamente eso, el nuevo (el de siempre, en realidad) ciclo de Gallardo al frente de River, largos años después: mantener vivo el deseo por el triunfo. Por el prestigio, por el liderazgo en el continente, más allá de las desventuras de los resultados. Pero esta vez hay algo más: nunca antes se invirtió tanto. River es el candidato natural en el nuevo experimento local–más que nunca– y uno de los favoritos en la Copa Libertadores. Sin vueltas.

Insiste Brito: “Fue un mercado de pases intenso, que se inició a fines de diciembre. Los acuerdos de marketing que tuvimos este año, que fueron superlativos, nos permitieron ordenar la economía del club... y algo que veníamos hablando con Marcelo, que era lo que venía, que tiene que ver con esto”.

Quintero, el pasado y el presente de River Telam

Y el Muñeco, más allá de la estatua, siente que arranca de cero. Que pisa el acelerador por primera vez, como si recién llegara, pelo largo y con una breve experiencia en Nacional, de Montevideo, en busca de un sueño. “No es una preocupación, sino un gran desafío. Las alternativas son buenas, las alternativas van a hacer subir la vara. Eso me motiva como entrenador. Los jugadores también te marcan los momentos. Ellos te van indicando que están listos para jugar. Se tendrán que esforzar todos los días para ganarse un lugar constantemente. Sabemos que podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso que tengo es poder ir variando y estar más potenciados. Habrá mucha competencia, muchos partidos”.

El año del Mundial ya arrancó. Y River se pone en marcha, tras romper el mercado de pases. Se cita con Unión, en Santa Fe, en el debut de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en la Zona 1. Desde las 19.15, con transmisión de Fox Sports Premium y el arbitraje del polémico Néstor Pitana.

¿Los refuerzos? El regreso del arquero Ezequiel Centurión, los defensores Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez y Marcelo Herrera y los mediocampistas Juan Fernando Quintero, Tomás Pochettino y Esequiel Barco. Y falta un número 9...

El Muñeco, con nuevos desafíos Fotobaires

No se bajó del mercado de pases porque la salida en cesión del colombiano Jorge Carrascal al CSKA de Moscú (Rusia) le abrió la posibilidad de traer a otro futbolista y el apuntado es Valentín Castellanos (New York City).

No se baja del pedestal el entrenador: “No siento una presión. No cambia lo que veníamos haciendo y cómo nos comportamos en estos años. Con mayor o menor jerarquía, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad es seguir sosteniendo una estructura de trabajo... Siempre tuvimos buenos planteles y trabajamos según lo que exige la institución. Jugar de la mejor manera posible, con el mejor plantel posible. Estamos entusiasmados por el año nuevo, se renuevan las expectativas”.

Unión, que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana en el cierre del año pasado, mantuvo a la gran mayoría de sus futbolistas.

Uno de los debutantes será Jonathan Alvez (uruguayo, 33 años), que llegó para reemplazar a Juan Manuel García –pasó a Newell’s–, de pasado en Inter, de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito y Atlético Nacional de Medellín. Convirtió 136 goles en 309 partidos...