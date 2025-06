River, eliminado sin atenuantes del Mundial de Clubes, rozó el bochorno en el final

SEATTLE, Estados Unidos (enviado especial).- El Mundial de Clubes se le hizo demasiado grande a River. No tuvo futbolistas ni presencia para abarcarlo, ni siquiera en una etapa de grupos en la que podía albergar razonables expectativas de clasificación. Inferior a Inter, la derrota final por 2-0, que cabía en el presupuesto inicial, agrandó el lamento por la oportunidad que dejó pasar con el empate frente a Rayados de Monterrey, que en definitiva era el rival directo para jugarse el pase a los octavos de final.

Sin goles en los últimos dos partidos y con tres expulsados. Y Acuña desorbitado tras el final tratando de ajustar cuentas con Dumfries que deben venir del Mundial de Qatar y se acrecentaron en el atardecer de Seattle. Pobre y triste despedida de River, agudizando los problemas que arrastraba. Y con dificultades para controlar los nervios. El balance le da en rojo.

Pio Esposito celebra su golazo, el primero del partido Lindsey Wasson - AP

Más de 23.000 hinchas de River en el Lumen Field alentaron sin alterar la impotencia del equipo en casi todo el desarrollo. River terminó jugando la última media hora con Giorgio Costantini de N° 5, un chico de 19 años que tenía unos pocos minutos en primera división. El salto a disputar una instancia decisiva del Mundial de Clubes fue demasiado grande y grafica lo desarmada que fue la última función de River. Con futbolistas de buena actualidad (Colidio, Mastantuono) que no estuvieron a la altura y muchos de una mediocridad que no es nueva (Kranevitter, Aliendro, Borja).

Condicionado por las tres bajas en el mediocampo, Gallardo sorprendió al acompañar a Kranevitter –reemplazante de Enzo Pérez- con Aliendro. Juntó en el eje a dos jugadores con escaso rodaje. Kranevitter no era titular desde marzo y Aliendro había aparecido por última vez desde el comienzo de un partido en abril. Dos futbolistas que están del 19° puesto para abajo en la cantidad de minutos de los utilizados por Gallardo en su segundo ciclo. Y otra novedad de peso fue la titularidad de Borja, suplente en los dos cotejos anteriores.

Colidio pierda, tras un avance de River: no rindió como en los partidos anteriores LA NACION/Rodrigo Néspolo

Por estilo propio y la necesidad de buscar un triunfo para no depender del otro partido, River quiso imponer una presión alta desde el comienzo. Aliendro era la sombra de Barella y Martínez Quarta salía a buscarlo a Lautaro hasta el círculo central. River subía la intensidad de sus movimientos, pero con escasa precisión. Inter está lo suficientemente mecanizado para cubrir el campo sin distracciones. Y le gusta explotar los espacios que descubre el rival cuando se le viene encima. Por afuera percute con Dumfries y Dimarco, y por adentro se entrega al toque de Mkhitaryan y a las transiciones de Barella. Todo el andamiaje italiano transmite pragmatismo y seriedad.

Al voluntarismo de River le faltó sincronización en el primer tiempo. Sintió la escasa participación de Colidio, que venía siendo su hombre más claro y punzante. Mastantuono se enredaba más de lo que aclaraba por el otro sector. Y Borja lo tenía complejo con el aguerrido Acerbi. Se le dificultó a River crear peligro, todo era forzado y las coberturas de Inter le cerraban los caminos. El conjunto de Chivu jugaba con aplomo y serenidad, los apuros eran de River, que apenas si hacía intervenir a Sommer con un remate de media distancia. Y poco más, su búsqueda se diluía apenas se arrimaba al área.

La salida de Gallardo, tras la eliminación LA NACION/Rodrigo Néspolo

Inter regulaba y esperaba su momento. Sus avances también eran contados, pero llevaban una mayor amenaza, sobre todo cuando conseguía mover la pelota por todo el frente de ataque. Martínez Quarta evitó el gol de Inter al tapar un remate de Espósito y un remate de Lautaro salió desviado. En ese momento, a los 31 minutos de la primera etapa, Monterrey empezaba a ganarle a Urawa y la victoria para River se transformaba en una obligación para seguir en carrera.

Camino a los vestuarios para el descanso, Gallardo les hacía gestos de tranquilidad a sus jugadores, pero la cuesta se hizo más empinada en el segundo tiempo. River siguió sin atacar bien, se estiró demasiado e Inter lo desbordó con aceleraciones profundas. Armani pasó a ser el único sostén, al taparle una definición de zurda a Lautaro, que un rato antes había estrellado un tiro en un poste. River había dejado pasar la oportunidad con un cabezazo sin potencia ni dirección de Colidio.

El desencanto de los hinchas de River, en el final Lindsey Wasson - AP

River caminaba por la cornisa, demasiado nervioso y desubicado. Atrás se abría como un melón e Inter lo castigó con un pase de Sucic a Espósito, autor del 1-0. Ya se había ido expulsado Martínez Quarta, por bajar a Mkhirtayan cuando encaraba hacia Armani. En el final también se fue expulsado Montiel por un exceso en un tumulto. Tres tarjetas rojas en dos partidos acumuló River, una concesión que no puede permitirse porque se agrandan sus limitaciones futbolísticas y afea su imagen disciplinaria.

El 1-0 ya daba para asunto resuelto, River no tenía manera de reaccionar. Ni siquiera la entrada de Pezzella para rearmar la línea de cuatro evitó el segundo de Inter, que se movía a placer, con una autoridad que River ya no podía desafiar desde ningún lado, ni con los pies ni con la mente. Entregado. El cierre con Armani tackleando a Acuña para que no lo trompeara a Dumfries puso a River a un paso del bochorno.

