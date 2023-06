River - Instituto: vuelve Enzo Pérez y le abre el dilema de la abundancia a Martín Demichelis

escuchar

“No es uno más”. Martín Demichelis lo sabe: Enzo Pérez tiene otro rango. Capitán, líder, referente, pilar y héroe de la hinchada. A los 37 años, sigue siendo la bandera de un renovado River que en los últimos partidos ha logrado algo que parecía realmente difícil: enhebró tres victorias cruciales sin extrañarlo. Ahora, con el volante central convocado y en condiciones de volver después de su sinovitis en la rodilla izquierda, al entrenador se le abre un positivo dilema que lo deja en una encrucijada en la antesala del duelo de este jueves con Instituto en el Monumental: ¿mueve alguna pieza de lo que funciona para su regreso o hace esperar al emblema?

Enzo Pérez ha sido una garantía a lo largo de 2023: jugó 1599 minutos en 20 de los 27 encuentros del semestre de River. Y a pesar de que fue reemplazado en 11 ocasiones, promedia unos 80 minutos por juego. El capitán siempre quiere estar. Tan es así que se perdió los últimos cuatro juegos (Vélez, Fluminense, Banfield y Defensa y Justicia) por la sinovitis que recién esta semana dejó atrás, y anteriormente solo había ido al banco ante Racing, de Córdoba, en los 32os de final de la Copa Argentina con un equipo alternativo y no estuvo en la planilla ni ante Newell’s ni Atlético Tucumán en la Liga Profesional para darle descanso.

Pérez, de 37 años, trota con Jonatan Maidana y Milton Casco; el mediocampista central tiene 93% de titularidades en sus 217 partidos en River. Twitter

Es que, tal como a lo largo de todo su ciclo en el club, no es habitual verlo sentado entre los suplentes esperando su lugar: ocurrió apenas 26 veces desde que llegó, en 2017, y le tocó ingresar en 16, mientras que en otras 10 no saltó al campo. Así, con 217 encuentros en su historia en el club, la proporción es clara: 93% como titular (201), 7% como suplente.

“Enzo no es uno más e hizo unos primeros meses brillantes, nos dio muchísimo. Está muy cercano a volver. Quedó retrasado, pero está poniéndose bien. Ahora hay que disfrutar de este triunfo, después encararemos la semana de la mejor manera posible para intentar sacar adelante el próximo partido con Instituto. Me quedan unos días para pensar quién juega, pero es lindo tener a tantos de manera competitiva, sana. Hay mucha competencia, y Enzo se mete en la pelea”, dijo Demichelis tras el 1-0 del sábado a Defensa y Justicia. Este miércoles, tras la última práctica en el Monumental, en la que hizo tareas de pelota parada y no les confirmó el equipo a los jugadores, decidió volver a convocarlo tras una positiva semana de entrenamientos.

Para Demichelis, la encrucijada al armar la alineación para el choque con Instituto es originada por un hecho positivo: todos los candidatos a ser reemplazados por Pérez están en un buen momento. LA NACION/Manuel Cortina

Más allá de que el próximo martes River se jugará su boleto a los octavos de final contra The Strongest en Buenos Aires en la Copa Libertadores, el duelo de este jueves a las 19.45 con Instituto es una posible llave más rumbo al título: en caso de volver a ganar, momentáneamente sacará 10 puntos de ventaja a su perseguidor, Talleres, que el sábado visitará a Lanús. Pasarle la presión a la T y volver a dar un “golpe de autoridad” es el objetivo del día para un equipo que encontró las variantes en el momento justo y ahora tiene superpoblación de jugadores.

¿Por qué? Porque la pregunta está instalada: ¿quién sale para dejarle el lugar al capitán? De acuerdo con las decisiones previas de Demichelis, cada jugador que perdió su puesto por lesión debió esperar un tiempo para volver a ganarse su espacio al volver: les ocurrió a Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz, entre otros. Pero como Enzo Pérez no es uno más, la situación parece diferente. Y ahí brota el nombre de Pablo Solari, que entró para reemplazarlo en su ausencia y ahora puede salir para regresar al esquema de los cinco mediocampistas que tan bien ha funcionado.

Pablo César Solari tomó el lugar de Enzo Pérez cuando éste se averió y es el mayor asistidor de River en el semestre. LA NACION/Mauro Alfieri

Si Solari termina saliendo del equipo para volver a diseñar el 4-3-2-1, River perderá a su máximo asistidor del semestre: acumula siete pases-gol y tres de ellos se dieron en los últimos tres juegos. Ante Fluminense (1-0) asistió a Lucas Beltrán; contra Banfield (4-1) convirtió y asistió nuevamente a Beltrán, y frente a Defensa y Justicia (1-0) asistió a De La Cruz. El atacante de 22 años está en estado de gracia y ha logrado una interesante sociedad con el goleador del año de River, por lo que su salida hace ruido.

¿Y si no sale Solari? En ese caso, el DT debería resignar a uno de sus cuatro actuales mediocampistas en otra difícil decisión: hoy Rodrigo Aliendro es el mejor jugador del equipo y construyó un gran tándem con Nicolás De La Cruz a su lado para hacerse cargo del eje en un puesto que no le es natural; mientras que Esequiel Barco se ha vuelto una pieza indispensable del ataque millonario con una gambeta y un desequilibrio que no abunda en el fútbol argentino.

Gambeta y desequilibrio está aportando Esequiel Barco al buen presente millonario. Fotobaires

Así, la pieza restante es Ignacio Fernández, el de rendimiento más irregular en el último tiempo. El número 10 viene de jugar bien ante Defensa y Justicia y sólo le faltó el gol, pero su nivel no es el mismo que el del inicio del año. Pese a todo, para Demichelis siempre ha sido una fija por inteligencia, visión de juego y liderazgo: es el futbolistas que más minutos jugó (1956) después de Franco Armani en 26 partidos (25 como titular) de los 27 que afrontó River. Sólo frente a Tucumán fue al banco sin ingresar.

Ignacio Fernández empezó muy bien el año y ahora está irregular, pero es casi un imprescindible en la estructura riverplatense. Fotobaires

Demichelis debe decidir, Enzo Pérez espera y los hinchas a su vez están a la expectativa de su futuro: su contrato se vencerá en diciembre y aún no se firmó una demorada renovación que hace algunos meses parecía un hecho. La idea del cuerpo técnico y la comisión directiva es que continúe al menos por un año. Su vigencia futbolística está a la vista. Pero el capitán, que ya anunció que se retirará en su Deportivo Maipú, de Mendoza, todavía no decidió. Esta noche volverá. Y su jerarquía es tan alta que puede mover piezas.