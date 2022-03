River: Julián Álvarez, ese alumno con la mentalidad del maestro que escucha a la distancia a Pep Guardiola

Para Marcelo Gallardo no existen las zonas de confort. Dormirse en los laureles es un acto inconcebible en su forma de trabajar, vivir y sentir la profesión. Exigir constantemente más es el gran sello indeleble de su metodología como entrenador de River. Su cuerpo técnico, sus jugadores, los dirigentes, los integrantes de las áreas formativas… todos reconocen que esa pretensión de siempre crecer e ir por más es una de las grandes aristas que le permiten sostenerse en lo más alto. Por eso, tras la victoria 5-0 sobre Deportivo Laferrere en los 32vos de final de la Copa Argentina, su mensaje fue más que cauteloso: apeló a la autocrítica, marcó más errores que aciertos y habló de buscar un “partido clic” para sostenerse. Y lo mismo replicó Julián Álvarez, quien marcó un gol y se fue visiblemente molesto por fallar otras oportunidades. El alumno con la mentalidad del maestro.

Tras la caída con Unión por 1-0 en el debut en Santa Fe, River está puntero en la Zona 1 de la Copa de la Liga y ya acumula cinco partidos invicto con cuatro victorias y un empate: le ganó 4-1 a Patronato, venció 2-0 a Newell’s, igualó 2-2 con Racing, derrotó 1-0 a San Lorenzo y anteayer goleó 5-0 a Laferrere. En total, sumó 14 goles a favor y tres en contra, con tres vallas invictas en esos cinco encuentros. Números que en cualquier otro equipo o contexto podrían marcar un presente rozando la perfección. Pero, en River, la vara siempre se eleva. Y está tan alta que hasta el propio Gallardo no puede esconder su deseo de mejorar para ser un equipo más confiable y seguro, por fuera de que en ningún momento sufrió o se le complicó el partido contra el rival de la Primera C.

“Jugamos un partido serio, pero estuvimos erráticos por momentos. Me hubiese gustado tener un poco más el control. Nos costó encontrar espacios en zonas intermedias de ataque que nos dieran mayor lucidez en el juego. Fuimos contundentes y eso nos permitió ganar con tranquilidad contra un equipo que nunca bajó los brazos”, reconoció el entrenador tras avanzar en la Copa Argentina, y luego aseguró: “Yo no tengo un River A, B o C. Hay un solo River. Después, yo elijo cuáles son los jugadores y hoy estamos buscando el funcionamiento con varios jugadores nuevos que necesitan rodaje, continuidad y entendimiento. Recién vamos por el sexto partido y necesitamos encontrarnos mejor y soltarnos. Vienen bien estos partidos para darle minutos a los que no los venían teniendo. Necesitamos tiempo y continuidad”.

Quintero ➕ Barco ➕ Álvarez 🔥pic.twitter.com/ShtoxzYPnr — River Plate (@RiverPlate) March 10, 2022

Con un esquema 4-1-4-1 como prioridad, la idea del Muñeco es indeleble al paso del tiempo: adelantar la línea defensiva, poblar el mediocampo, proyectar a los laterales, ser protagonistas con la tenencia de la pelota, presionar alto para recuperar lo antes posible cuando se pierde el balón, abrir el campo para atacar por dentro, desbordar por los costados para la llegada de los volantes al área, asociarse continuamente con paciencia hasta encontrar el hueco para el pase filtrado que deje a la figura Álvarez en posición de gol y sostener intensidad y velocidad constante durante los 90 minutos.

Hasta hoy, el equipo ha mostrado chispazos de lo que puede ofrecer, pero aún le cuesta tener más precisión y constancia. Y para el DT hace falta una actuación consagratoria para despegar.

“Siempre hay un partido que en todos los inicios nos hace un clic para terminar de funcionar como queremos. Estamos en esa búsqueda. Todavía no encontramos ese partido completo que nos de esa soltura y encontrarnos del todo. Lo bueno es que estamos en ese proceso, que no nos confundimos con un buen momento de juego de partido o con una victoria, por más abultada que sea. Buscamos ese partido completo que nos otorgue ese clic como nos ha sucedido a lo largo de todos estos años. Para que nos sostenga en el tiempo. Lo estamos esperando”, reconoció Gallardo.

Gol de cabeza de Julián Alvarez a Laferrere por la Copa Argentina Prensa River

A su vez, más allá de que le marcó a Laferrere después de no haber podido estar contra San Lorenzo por mareos y un fuerte dolor de cabeza en la entrada en calor, Álvarez tampoco se fue muy contento de la visita a Salta. Mientras Pep Guardiola lo elogia cada vez que puede y lo espera para la pretemporada de mitad de año con Manchester City, el delantero de 22 años no se conforma. Quiere más. Y si falla, sabe que tiene que corregir detalles para mejorar.

“Leí lo de Guardiola. Siempre es lindo recibir esos elogios. Yo trato de aportar lo mejor para el equipo. Todavía me falta mucho, tengo muchos años de carrera, trato de seguir aprendiendo para ser mejor jugador y persona”, dijo Julián, y agregó: “Siempre trato de sumar, estoy ahí cerca del área. Hoy tuve varias que no pude convertir y fueron claras. Tengo que seguir trabajando para que entren en los próximos partidos. Me fui un poco enojado. Lo importante es que ganamos”.

Gimnasia La Plata y Boca son los dos próximos objetivos que tiene River en la cabeza. Ambos domingos en el Monumental. Y a solo nueve días del superclásico del 20 de marzo por la séptima fecha de la Copa de la Liga, la adrenalina y las energías del plantel empiezan a tomar otro color. No solo porque con dos triunfos podría empezar a caminar su clasificación a los cuartos de final, sino porque una sólida y convincente tarea contra el máximo rival le podría dar ese famoso clic que Gallardo está buscando. Y aunque no se reconozca públicamente, Boca es el objetivo. Ganar, claro, pero también gustar para crecer. Como marca la historia.