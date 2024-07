River - Lanús, en vivo por la Liga Profesional: el Millonario estrena sus refuerzos en el Monumental

Escuchar

14.40. El aplausómetro

Todos los jugadores de River fueron muy aplaudidos. El que más ovación recibió fue Franco Armani, que estará en el banco de los suplentes. Por su parte, cuando la voz del estadio mencionó a Martín Demichelis hubo varios silbidos que luego fueron tapándose con los aplausos.

14.30. La entrada en calor

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos se mueven en el campo de juego del estadio Monumental.

14.20 Confirmado River, sin Armani ni Borja

Martín Demichelis eligió reservar a los jugadores que participaron en la Copa América, que serán suplentes. Por eso en River será titular Jeremías Ledesma. Franco Armani y Miguel Borja van al banco de suplentes. Además, se decidió a juntar en el sector creativo a Mastantuono con Lanzini.

14 Lanús, sin jugadores clave

Lanús llega sin piezas fundamentales frente a River: una de las bajas más significativas es la de Walter Bou, el goleador del equipo, que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho durante el último amistoso contra Barracas Central. Además, Eduardo Salvio, reciente incorporación del club, sufrió una fisura en el hueso cuboides del pie derecho, y le resta por lo menos una semana de recuperación. La lista de lesionados también incluye a Ezequiel Muñoz y José Canale. Pero las ausencias no terminan: Julio Soler y Octavio Ontiveros fueron convocados por la Selección Sub 23 y Sub 20, respectivamente.

13.45 River domina el historial

El cruce entre River y Lanús es uno de los platos fuertes de la sexta fecha de la Liga Profesional. El conjunto millonario domina el historia de enfrentamientos entre ambos, ya que disputaron 150 encuentros y River Plate ganó 81, con 238 goles, mientras que Lanús se impuso en 34 oportunidades, con 130 goles y empataron 34 veces.

✅ Todo listo en el vestuario Ángel Labruna 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/a6kLjNrfxY — River Plate (@RiverPlate) July 21, 2024

13.30 Lanús va por el golpe

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski intentará dar el golpe en Núñez y así acercarse a los primeros puestos y para eso elegiría a estos jugadores para estar desde el arranque: Alan Aguerre; Braian Aguirre, Carlos Izquierdoz, Abel Luciatti y Nicolás Morgantini; Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Nery Domínguez y Marcelino Moreno; Mateo Sanabria y Leandro Díaz.

📝 Convocatoria 🆚 River



🏆 Liga Profesional 2024

📌 6ª fecha



DALE GRANA DE MI VIDA 🇱🇻 pic.twitter.com/qkYfRUlGiP — Club Lanús (@clublanus) July 20, 2024

13.15 Demichelis mantiene los interrogantes

Martín Demichelis mantiene algunos interrogantes en el equipo titular para jugar ante Lanús: no está definido quién ocupará el arco, en puestos del mediocampo y en el ataque. Por lo tanto, el equipo formaría con: Jeremías Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono y Manuel Lanzini; Pablo Solari y Facundo Colidio.

Federico Gattoni debutaría como titular en el duelo ante Lanús X

13 Bienvenidos al minuto a minuto del choque: River-Lanús

Bienvenidos al minutos a minuto del cruce entre River y Lanús, en el estadio Monumental, por la sexta fecha de la Liga Profesional. El encuentro será televisado en directo por TNT Sports y será dirigido por Fernando Rapalini; el VAR estará a cargo de de Ariel Penel.

