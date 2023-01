River: Martín Demichelis valoró la “bendición” de tener a Armani y lanzó una advertencia sobre los lesionados

escuchar

El director técnico de River, Martín Demichelis, valoró el regreso del arquero campeón del mundo, Franco Armani, al equipo y su actuación en la victoria por 2-0 en el amistoso jugado anoche contra Millonarios, de Colombia, en Miami. ”Me encanta terminar con el arco en cero. Hubo muy buenas intervenciones de Franco (Armani), es una bendición tenerlo. Desde que volvió de las vacaciones, con las emociones que vivió en el Mundial, vino con una energía tremenda y hoy quedó demostrado”, destacó Demichelis luego de la victoria 2-0 en el estadio Pink, del Inter Miami. “Además, Franco nos dio muchísima tranquilidad en la salida con los pies. Hay muy buena energía en el vestuario por el triunfo”, agregó.

El DT millonario remarcó que el equipo se construirá “de atrás para adelante” y que intentarán sostener la solidez. ”El equipo se fue acomodando siempre para bien”, señaló Demichelis. ”Pudimos cuidar a cuatro jugadores muy importantes como Maidana, Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández, que seguramente estarán desde el arranque el próximo martes”, adelantó, sobre el próximo partido ante Vasco da Gama, en Orlando.

Santiago Simón, uno de los jóvenes de River que tuvo acción anoche ante Millonarios MATIAS J. OCNER - Miami Herald

Sobre los que jugaron, el DT se mostró contento por la vuelta del paraguayo Robert Rojas y la participación de Emanuel Mammana, quien arrastraba una molestia en la rodilla. “Estoy contento porque Rojas jugó 80 minutos, Mammana también y él venía con dolores de rodilla. El equipo se fue acomodando con el correr de los minutos”, valoró. Y luego profundizó en el análisis, que centró en los cambios de apellidos y esquema respecto del triunfo ante Monterrey, el primero de la pretemporada que el plantel realiza en Estados Unidos: “Es distinto porque era otro grupo de jugadores y otro sistema. Jugamos 4-1-3-2. Arrancamos bien, después hubo un bache. Nos costó elaborar pero en el segundo tiempo estuvimos mucho mejor.

“Arrancamos con dos chicos arriba (Beltrán y Londoño) que son muy corredores, podíamos presionar bien alto. Nuestra idea es presionar desde adentro hacia afuera, por momentos salió y por otro no. Quedamos más estables en el segundo tiempo con Barco y Simón por dentro. Siempre hay cosas positivas y otras por mejorar.”, ponderó quien firmó contrato con River por tres años como reemplazante de Marcelo Gallardo.

El vaso medio vacío

La parte negativa de la preparación para el inicio del torneo de la Liga Profesional contra Central Córdoba de Santiago del Estero del sábado 28 de enero es la situación de los lesionados. ”Algunos para la primera fecha no van a estar”, advirtió el entrenador. ”Está claro que Paulo (Díaz) no se recuperó de la operación, que (Nicolás) De La Cruz, Matías (Suárez) y (Agustín) Palavecino también están tocados”, lamentó. La intención es que todos lleguen en forma, pero está claro que alguno no va a llegar a la primera fecha. Soy exigente y seguramente hay futbolistas que van a estar retrasados en la consideración, nosotros estamos para acompañarlos”, lanzó. Está claro, desde el inicio de su ciclo, que allí se aloja una de las premisas: Demichelis quiere jugadores que estén en plenitud física y mental para que puedan ser parte. De lo contrario, no los tendrá en cuenta. Estos ejemplos sirven de muestra.

¿Cuál es la situación de cada uno? Díaz está recuperándose de la atroscopia en la rodilla derecha a la que se sometió hace unas semanas, De la Cruz también fue objeto a un procedimiento quirúrgico por un dolor en la rodilla derecha -al regreso de su participación en el Mundial para Uruguay-, Suárez arrastra una sinovitis de rodilla de la que no termina de ponerse bien, Palavecino padece una molestia en su isquiotibial izquierdo sufrido en el inicio de la pretemporada en Miami y David Martínez, a quien Demichelis no mencionó, sufre una tendinitis.

De la Cruz, Suárez y Aliendro, en la pretemporada de River Plate en Miami. Los dos primeros todavía no tuvieron minutos en los amistosos debido a sus lesiones https://twitter.com/RiverPlate

River cerrará la gira por Estados Unidos el próximo martes a las 21.30 con el amistoso ante Vasco da Gama, de Brasil, el estadio del equipo Orlando City, de la MLS.

LA NACION