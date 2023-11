escuchar

La historia se vuelve a repetir. Nicolás De La Cruz está otra vez en el centro de la escena antes de un mercado de pases. Mientras el volante se luce en las Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta de Uruguay, su apellido empieza a retumbar nuevamente en el mercado sudamericano. Tras su brillante actuación ante la selección argentina en La Bombonera, en Brasil aseguran que Flamengo volverá a la carga desde diciembre para ficharlo y estaría dispuesto a desembolsar los 16 millones de su cláusula de rescisión. Así, en Núñez ya empiezan a sonar alarmas conocidas y reiteradas.

“Indispensable”. Así definió durante el año a De La Cruz el técnico Martín Demichelis, quien lo proyecta como un pilar fundamental de la reconstrucción de su River para la competencia en 2024. Pero en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza desde Río de Janeiro el rumor de que el propio mediocampista le habría comunicado a sus compañeros charrúas Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta, ambos futbolistas de Flamengo y la selección uruguaya, su deseo de partir al fútbol brasileño. Sumado a eso, también se instaló que el jugador habría tenido una conversación con la Comisión Directiva millonaria en la que comunicaba esa intención de partir.

De la Cruz festeja un gol de River vs Arsenal Télam

Según pudo averiguar LA NACION, esa charla no existió y los propios dirigentes de River le ponen paños fríos a una situación que aún no tuvo novedades. “No hubo nada de eso y aún no se volvió a hablar con él”, asegura un importante integrante de la CD. Meses atrás, durante junio, en Núñez rechazaron una oferta de Flamengo que llegó a través de Paco Casal, representante del jugador, y optaron por cerrar conversaciones y no negociarlo a un competidor directo durante la Copa Libertadores. En diciembre la situación puede ser diferente.

De La Cruz tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 y el club posee el 50% de su ficha después de una renegociación con Liverpool de Uruguay. En su momento, cuando arribó al club en agosto de 2017, el Millonario le abonó cuatro millones de dólares por el 30% de su ficha y, el año pasado, selló un nuevo acuerdo para comprar otro 20% por 2,6 millones más.

De la Cruz jugó para Uruguay ante la Argentina en la cancha de Boca; en la acción, ante Cristian Romero LUIS ROBAYO - AFP

Por otro lado, el primer contrato de De La Cruz se vencía en junio de 2021 y se renovó en febrero de ese mismo año hasta diciembre de 2022 con promesa de salida en caso de arribar una oferta satisfactoria para todos. Como no se dio a raíz de las lesiones del uruguayo, y ante la predisposición del futbolista para no irse con el pase en su poder, antes del Mundial de Qatar se produjo la tercera renovación hasta diciembre de 2025.

Esos problemas físicos, sumado a la falta de pasaporte comunitario a sus 26 años, han sido el principal impedimento para dar el salto al fútbol europeo siendo hace años una de las grandes figuras del fútbol sudamericano. A fines de 2021 sufrió una trombosis venosa en el pie izquierdo que lo marginó cuatro meses de las canchas y a fines de 2022, tras el Mundial, debió hacerse un toilette quirúrgico y un tratamiento con células madres para atacar una inflamación constante que sufría en la articulación de su rodilla derecha.

Este año, sobre todo durante el primer semestre tras no poder realizar la pretemporada al 100%, volvió a padecer esa sinovitis en esa misma rodilla que aún le trae complicaciones.

A lo largo del año, De La Cruz jugó 34 de los 51 encuentros de River en la temporada: fue titular en 30 ocasiones, ingresó desde el banco en cuatro juegos, marcó siete goles y sumó 2374 minutos, promediando 70′ por encuentro. Pieza clave del equipo campeón de la Liga Profesional para el engranaje del mediocampo, su rol es tan crucial y protagónico que cada vez que se ausenta el equipo lo siente. Despliegue, cobertura de espacios, marca, presión, pase, pegada, llegada al área… el charrúa aporta un sinfín de características y es un todoterreno irremplazable.

Siendo figura en River desde 2019 y con un nivel en alza en este 2023, Marcelo Bielsa lo eligió como titular para los cinco partidos de la selección uruguaya en las Eliminatorias Sudamericanas (promedia 80′ por encuentro) y el volante anotó tres goles para ser el goleador del equipo junto a Darwin Núñez. A la espera del duelo con Bolivia del martes, en River lo esperan para el cierre de la Copa de la Liga mientras las alarmas desde Brasil vuelven a sonar. De La Cruz siempre está por irse y, a la vez, siempre rinde un poco más.